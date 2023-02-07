6’lı Masa’dan ortak açıklama: Türkiye olarak kenetlendik

Haberin Devamı

Böyle bir felaket karşısında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, merkezi hükümetin yerel yönetimlerle güçlü bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekilen ortak açıklamada şöyle denildi: “Başta AFAD ve belediyelerimiz olmak üzere ilgili tüm devlet kurumlarımızın koordinasyon ve titizlik içinde yürüteceği çalışmalarla birlikte milletimizin desteği ve dualarıyla bu zor günleri de aşacağız. 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız.”

Açıklamada, afet sürecinde AFAD’ın uyarılarının önemle takip edilmesi ve yardımların ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerle koordinasyon içinde yürütülmesi de istendi.