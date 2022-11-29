6’lı masadan operasyona destek

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6’lı masayı oluşturan partilerin liderleri dün DP’nin ev sahipliğinde 9. kez buluştu. Liderlerin, adaylık sürecinin önemli adımlarından yol haritasını görüştüğü toplantının ardından yaptıkları açıklamaya sınır ötesi operasyona ilişkin verdikleri ortak tepki damga vurdu: “Sınırlarımızın korunması ve ulusal güvenliğimizin sağlanması dış politikada temel önceliğimizdir. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet güçlerimizin canları pahasına terörle mücadele etmelerini takdir ve minnet duygularıyla karşılıyoruz. Ancak, konuyu iç politikada istismar eden ve farklı toplumsal kesimleri düşmanlaştıran söylemlerin ve politikaların ulusal menfaatlerimize aykırı olduğuna inanıyoruz.” Dünkü buluşmada, masanın ortak adayını belirleme sürecinin önemli adımlarından güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası değerlendirildi.

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İMZAYLA TAAHHÜT EDECEK

Yol haritasının aralık ortasında açıklaması beklenirken, adaylık süreciyle ilgili önemsenen “ortak söylem” metni paylaşılacak. Adayın seçilmesi halinde altına imza atarak taahhüt edeceği hükümet programına ilişkin çalışmalar da gözden geçirilirken, bu da en geç ocakta açıklanacak. Ardından sıranın adayı belirlemeye geleceği belirtiliyor.