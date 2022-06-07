6'lı masadan kaskolu poliçeli sandık önlemi

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ORTAK VERİ HAVUZU: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, partilerin süreci hem tek tek kendilerinin hem de oluşturulacak ortak veri havuzuyla işbirliği içinde de sıkı takip edeceklerini söyledi.

TRAFOYA KEDİ GİRMESİN DİYE: CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, “Geçmişteki trafoya kedi girmesi gibi öngörülemeyen hadiselere karşı gerekli tedbirler alınıyor. Bir seçim alanında elektrik kesintisi olur, o sırada jeneratör de olmazsa orada hemen müdahale edip oylamayı da sayımı da durduracağız” dedi. Salıcı, bazı yapıların seçimleri tartışmalı hale getirebilecek müdahalelerinin olabileceği tartışmalarına ilişkin, “ayaklarını denk alsınlar” uyarısında bulundu.

ÇİFTE SİGORTA: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, ıslak imzalı tutanakların seçimin tapusu olduğunu, buna sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtirken, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de, “Her sandıkta 6 partinin temsilcileri ve hukukçuları olacak. Yani olası müdahalelere karşı 6’lı trafik sigortası yaptırmış olacağız. 6’lı masanın verdiği sinerji üzerinden bir de kasko poliçesi yaptırıyoruz” dedi.

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VATANDAŞLIK TAKİBİ: DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy da, son iki ayda Türk vatandaşlığına geçişte artış gözlemlediklerini savunarak, “Yakından takip ediyoruz” dedi.