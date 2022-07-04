6’lı masadan 5. toplantı: 13. Cumhurbaşkanı demokrasi âşıklarının adayı olacak

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“Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, demokrasi âşıklarının adayı olacaktır” denilen açıklama özetle şöyle:

SEKTEYE UĞRAMAYACAK

“Hedefimiz, sadece yönetim sisteminin değil, topyekûn hayatlarımızın değişmesidir. Bilinmesini isteriz ki; 6 siyasi partinin ortak akıl ve makulde buluşmak üzere oluşturduğu istişare mekanizmasını, adaylık tartışmasına indirgemeye çalışanlar, milletimizin ve ülkemizin geleceğine dair büyük kazanım olarak gördüğümüz çalışmalarımızı asla sekteye uğratamayacaktır.

MADIMAK MESAJI

29 yıl önce Madımak ve Başbağlar’da yitirdiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, yaşananlardan ders çıkararak, nice acı tecrübeleri yaşamamıza sebep olmuş bu siyaset anlayışını ve bu nefret dilini reddettiğimizi ve memleketimizde toplumsal barışı mutlaka tesis edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

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KAPALI EKONOMİYE HAYIR

BDDK’nın geçtiğimiz hafta içinde aldığı kararlar da açık bir şekilde serbest kambiyo sisteminden sermaye kontrol sistemine geçişin adımları olarak görülmektedir. Bizler, iktidarın ülkemizi geçen yüzyılda kalan, kapalı bir ekonomi-politik sisteme yöneltme çabalarına karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

İÇ SİYASET MALZEMESİ

Türkiye’nin haklı taleplerini somut güvencelere bağlamayan üçlü mutabakat metni, bir iç siyaset malzemesi olarak kullanılması dışında herhangi bir değer taşımamaktadır. Dış politikayı şahsi menfaatlere göre değil, milli menfaatlere göre yönetecek, Türkiye’yi itibarı sarsılan değil; sözü dinlenen, saygın ve bölgesinin en güçlü ülkesi yapacağız.”

ADAY GÜNDEME GELMEDİ

Adayın gündeme gelmediği toplantıda, Cumhurbaşkanı yetkilerinin de belirlendiği ortak komisyonun “Anayasal ve Yasal Reformlar” çalışması değerlendirildi. Çalışma yeni sistemde Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun yeniden oluşturulması, Meclis’in yetkilerinin genişletilmesi, yargı başta olmak üzere kurumsal yapıların yenilenip güçlendirilmesi gibi önemli başlıklar da içeriyor.

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SEÇİLİRSE YETKİLERİ NASIL KULLANACAK

İTTFAK kaynakları, toplantıya ilişkin “Seçilmesi halinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanının geçiş sürecinde ve sonrasında hangi yetkileri nasıl kullanacağı, ortak kabine mi oluşturulacağı, liderlerin kabinede yer alıp almayacağı, yeni kabinenin ilk bir hafta, bir ay, 100 gün, 1 yıl, 2 yıllık süreçlerde yapılacaklara ilişkin iş takvimi gibi önemli başlıklar gündemdeydi” bilgisini verdi. Sona gelinen seçim güvenliği çalışmasına ilişkin de, “Sandıklara sahip çıkılması için 800 bin kişilik ortak görevli ve ortak veri havuzu oluşturulması gibi önemli ortaklıklar oluşturuldu” denildi.

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MENÜDE NELER VARDI?

Akşener, önceki toplantıların aksine konuklarını akşam değil, öğle saatlerinde ağırladı. Saat 14.00’te bir araya gelen liderler çalışmalarının ardından da birlikte yemek yediler. Akşener, ev sahipliğini yaptığı çalışma yemeğinin menüsünü Ankaralı ev kadınlarına hazırlattı. Aile bütçelerine katkı sağlamak için yemek yapan ev kadınları tarafından hazırlanan menü, tarhana çorbası, zeytinyağlı barbunya, zeytinyağlı sarma, su böreği, yoğurtlu tarator, balık lokum, gavurdağı salata, bulgur pilavı, kuzu güveç, meyve tabağı, dondurma, Gaziantep ve Beypazarı baklavasından oluştu.