Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

6’lı masadan 3 seçenekli geçiş süreci

Güncelleme Tarihi:

#6'Lı Masa#Anayasa Değişikliği#Cumhurbaşkanı
6’lı masadan 3 seçenekli geçiş süreci
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

6’lı masanın 26 Aralık tarihi için planlanan 10. buluşmasında liderler, 3 seçenekli geçiş sürecinin yol haritasına son şeklini verecek.

Haberin Devamı

Anayasa değişikliği için gerekli milletvekili sayısına ulaşılıp ulaşılamayacağına göre şekillenen bu seçeneklerin tümünde de Cumhurbaşkanı’nın 5 yıl süreyle görevde kalması öngörülüyor. Aday belirleme süreci ise ocak sonu ya da şubat başından itibaren başlayacak.

3 SEÇENEKLİ SÜREÇ

Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde planlanan buluşmada, son şekli verilerek kamuoyuna açıklanacağı tarih belirlenecek seçenekler şöyle: “Seçimde Anayasa’yı referandumsuz değiştirebilecek milletvekili sayısına ulaşılması halinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Masadaki bazı partiler bu değişikliğin 6 ay ya da en geç bir yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Anayasa değişiklik paketine konulacak geçici madde ile mevcut Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık görev süresini tamamlayacağı kayda alınacak. Referandum sınırında milletvekili sayısına ulaşılması halinde sistem değişikliği için acele edilmeyecek.

Haberin Devamı

ÜLKEYİ ORTAK YÖNETECEK

2 yıllık bir süreçte sistem değişikliği için düğmeye basılacak. Bu seçenekte de Cumhurbaşkanı’nın yine 5 yıllık görev süresini tamamlaması öngörülüyor. Yürütme yetkisini Meclis’ten atanacak Başbakan’ın başkanlığında Bakanlar Kurulu alacak. Anayasa değişikliği için gerekli milletvekili sayısına ulaşılamaması halinde ise yola mevcut sistemle gidilecek. Bu seçenekte ise Cumhurbaşkanı, 6’lı masa ortaklarıyla yetki paylaşımına ülkeyi ortaklarıyla yönetecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#6'Lı Masa#Anayasa Değişikliği#Cumhurbaşkanı

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık