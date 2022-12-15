6’lı masadan 3 seçenekli geçiş süreci

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Anayasa değişikliği için gerekli milletvekili sayısına ulaşılıp ulaşılamayacağına göre şekillenen bu seçeneklerin tümünde de Cumhurbaşkanı’nın 5 yıl süreyle görevde kalması öngörülüyor. Aday belirleme süreci ise ocak sonu ya da şubat başından itibaren başlayacak.

3 SEÇENEKLİ SÜREÇ

Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde planlanan buluşmada, son şekli verilerek kamuoyuna açıklanacağı tarih belirlenecek seçenekler şöyle: “Seçimde Anayasa’yı referandumsuz değiştirebilecek milletvekili sayısına ulaşılması halinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Masadaki bazı partiler bu değişikliğin 6 ay ya da en geç bir yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Anayasa değişiklik paketine konulacak geçici madde ile mevcut Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık görev süresini tamamlayacağı kayda alınacak. Referandum sınırında milletvekili sayısına ulaşılması halinde sistem değişikliği için acele edilmeyecek.

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ÜLKEYİ ORTAK YÖNETECEK

2 yıllık bir süreçte sistem değişikliği için düğmeye basılacak. Bu seçenekte de Cumhurbaşkanı’nın yine 5 yıllık görev süresini tamamlaması öngörülüyor. Yürütme yetkisini Meclis’ten atanacak Başbakan’ın başkanlığında Bakanlar Kurulu alacak. Anayasa değişikliği için gerekli milletvekili sayısına ulaşılamaması halinde ise yola mevcut sistemle gidilecek. Bu seçenekte ise Cumhurbaşkanı, 6’lı masa ortaklarıyla yetki paylaşımına ülkeyi ortaklarıyla yönetecek.”