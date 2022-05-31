6‘lı masadan 10 maddelik hedef

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Muhalefetteki 6’lı masayı oluşturan liderler 4’üncü kez buluştu. Buluşmadan, iktidar programı niteliğinde 10 maddelik “ilkeler ve hedefler” bildirgesi çıktı. Sistem değişikliğinden ekonomi ve dış politikaya kadar öncelenen hedefleri içeren bildirgeyi imzalayan liderler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçları ilan edip kesinleşene kadar seçim güvenliğiyle ilgili ortak çalışma ve işbirliğine devam etme kararı da aldı. Sandık güvenliği ve kurumsal reformlara ilişkin ortak çalışmanın sonuçları da haftaya kamuoyu ile paylaşılacak.

10 MADDE NELER İÇERİYOR?

Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde önceki akşam 6.5 saat süren toplantının ardından yayınlanan 10 maddelik “temel ilkeler ve hedefler” bildirgesi, şu başlıklardan oluştu: “Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü kamu düzeni, her türlü ayrımcılığa son verecek çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü demokrasi, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, toplumsal barış ve tarafsız/bağımsız yargı önünde hesap verirlilik, sosyal devlet ve gelir adaleti, siyasi etik reformu, etkin ve itibarlı dış politika.”

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YSK KARARINA KADAR

Toplantıda ağırlıklı olarak üzerinde durulan seçim güvenliği konusunda da önemli ilke kararları alındı. “Seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası” olmak üzere dört aşamalı planlanan ortak çalışma ve işbirliği adımlarının, YSK tarafından seçim sonuçları ilan edilip kesinleşinceye kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ortak açıklamada da, “Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak, seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız” denildi.

İktidara gelinmesi halinde ilk yapılacak işler arasında sayılan kurumlardaki tahribatın saptanması ve bunların giderilmesi için atılacak adımlarla ilgili kurumsal reform önerileri de 13 Haziran Çarşamba günü kamuoyuna açıklanacak. Anayasal ve yasal reformlara ilişkin çalışma da bir sonraki toplantıya yetiştirilecek.

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OPERASYON BİLGİSİ VERİLSİN

Ortak açıklamada hükümete şu mesajlar verildi:

“Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye’nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.

Terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ülkemizin hakkı, iktidarın ise sorumluluğudur. Ancak milli güvenliği ilgilendiren konuların olağanüstü bir sürece girildiği intibaı verilerek önümüzdeki seçim sürecini de etkileyecek şekilde iç siyasette malzeme olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme konusunda da kararlıyız. İlgili devlet kurumlarının, muhalefeti olası operasyonun gerekçeleri, kapsamı ve hedefleri konusunda bilgilendirmeleri şarttır.”

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TOPLANTI ÖNCESİ BÖCEK ARAMASI

Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan ve Uysal’ın buluşması öncesinde binada dinleme riskine karşı arama yapıldı. Yemekte liderlere bamya çorbası, salata, enginar, kuzu sarması ve tatlıdan oluşan menü ikram edildi.