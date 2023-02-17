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6’lı Masa’da yarın gündem deprem

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#Millet İttifakı#6’Lı Masa#Deprem
6’lı Masa’da yarın gündem deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Millet İttifakı’nı oluşturan partiler yarın saat 14.00’te deprem gündemiyle toplanıyor.

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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahiplinde yapılacak toplantıda liderler, deprem bölgesine yaptıkları ziyaretlere ilişkin gözlemlerini paylaşıp, bölgede ortaklaşa yapılabileceklerini değerlendirecekler. Liderlerin depremlere yönelik alınacak önlemlere ilişkin ortak planlar oluşturulması amacıyla bir çalışma grubu oluşturabilecekleri de kaydedildi. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar şu değerlendirmeyi yaptılar:

ORTAK PLAN

“Liderlerin tamamı bölgeye kapsamlı ziyaretler yaptı. Hem bölgedeki yıkımı hem de deprem bölgesine yönelik yardımlar konusunda nelerin eksik olduğu konusunda yerinde gözlemlere sahipler. Toplantıda gözlemlerini paylaşıp, eksiklerin giderilmesi konuunda hem parti örgütleri hem de partili belediyeler tarafından bugüne kadar yapılanları değerlendirecekler, bundan sonra nelerin yapılabileceği konusunda ortak çalışmalar da dahil gelişmeler masaya yatırılacak. Liderler, afetle mücadeleyi de kapsayacak şekilde depremlere yönelik alınacak bütün önlemlere ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli ortak planlar oluşturulması amacıyla bir çalışma grubu da oluşturabilirler.” 

 

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#Millet İttifakı#6’Lı Masa#Deprem

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