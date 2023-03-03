6’lı Masa’da ortak aday uzlaşması

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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde dün 12. kez bir araya gelen liderler, 5 saati aşan toplantının ardından ortak adayda uzlaştıklarını açıkladılar. 6 liderin ortak imzasını taşıyan ortak açıklamada şöyle denildi:

“ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIK”

“Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.”

“KENDİMİZ BELİRLERİZ”

Edinilen bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilk kez, daha önce de kamuoyuna bu yönde açıklama yapan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal dillendirdi. Karamollaoğlu’nun, “Bunu ilk ifade eden Gültekin beydi” diyerek söz verdiği Uysal, “DP olarak adayımız Sayın Kılıçdaroğlu’dur” dedi. Diğer liderlerden buna bir itiraz gelmediği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığına açıktan itiraz etmemekle birlikte, önceden de isimlerini dillendirdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gündeme getirdiği öğrenildi. Akşener, bu konudaki bazı kamuoyu araştırması sonuçlarına da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun ise “Onlar benim belediye başkanım, görevlerini yapacaklar. Parti olarak adayımızı biz kendimiz belirleriz” dediği kaydedildi.

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KURULLARLA TOPLANTI

Toplantı sonrası gözler, daha önce Kılıçdaroğlu’nun adaylığına tereddütle yaklaştığı gözlenen Akşener’e çevrilirken, İYİ Parti Lideri dün akşam partisinin başkanlık divanındaki kurmaylarıyla bir araya geldi. Tüm liderlerin pazartesi gününe kadar yetkili kurullarını toplayarak toplantı kararlarına ilişkin bilgilendirmede bulunmaları bekleniyor. (Turan Yılmaz/İstanbul)

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Bugün iki görüşme gerçekleştirecek olan Kılıçdaroğlu ilk olarak saat 13.30’da SOL Parti Genel Merkezi’nde Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüşecek. Ardından saat 14.30’da TBMM’de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya gelecek.

KAPIDA KARŞILADI

- Muhalefetteki 6’lı Masa’nın en kritik toplantısı dün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapıldı. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, saat 14.00’te başlayan toplantı öncesi liderleri kapıda karşıladı.(Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

Akşener bugün önce belediye ve il başkanlarını, ardından da Genel İdare Kurulu’nu (GİK) toplayacak.

13. TOPLANTI ESPRİSİ

Kulislerde, aday açıklamasının 13. buluşmaya kalmasıyla ilgili, “Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı 13. toplantıda açıklanacak” esprileri yapılırken, şu değerlendirmede bulunuldu: “Aslında Akşener dışında diğer liderler açısından buna pek ihtiyaç yoktu. Ancak Akşener öncesinde yetkili kurullarına danışacağını söylediği için böyle bir formül bulundu. Açıklamada danışma yerine bilgilendirme denilince, bütün liderler yetkili kurullarını bilgilendirmiş olacaklar.” 6 lider pazartesi günü yine Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde saat 14.00’de bir araya gelecek.

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İYİ PARTİ BUGÜN TOPLANIYOR

- İYİ Parti Lideri Meral Akşener toplantı sonrası partisinin merkezine geçerek kurmaylarıyla toplandı. Gece saatlerinde Habertürk’e bağlanan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da “İsimde anlaşma sağlandığını düşünmüyorum” yorumunda bulundu. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise tweet’lediği “Millet 5’ten büyüktür” mesajını daha sonra sildi. İYİ Parti’nin 81 il başkanı ile GİK üyeleri de bugün Ankara’da bir araya gelecek.

MENÜ YEMEKHANEDEN

Karamollaoğlu’nun liderlere, partinin yemekhanesinde pişirilen yemeklerden oluşan menü sunduğu öğrenildi.