6’lı masada kıyafet provası

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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek liderler, masanın adayının seçilmesi halinde yetkilerini nasıl kullanacağını konuşacak. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, “Cumhurbaşkanının elbisesi dikilecek” diye niteledikleri bu çalışmaya ilişkin, “Masanın adayı, seçimden önce yardımcıları ve bakanlıklarda görevlendireceği isimlerden oluşan ‘A takımı’nı da ilan ederek meydanlara çıkabilir” dediler.

LİDERLERE ATA TOHUMLU MENÜ

Karamollaoğlu, yarın 14.00’te ağırlayacağı liderlere ‘Ata tohumlu’ menü sürprizi yapacak. Saadet Partisi kaynakları, “İstanbul teşkilatımız üreticilere domatesten biber, patlıcana kadar 1 milyon Ata tohumu dağıttı. Bu tohumlardan üretilen sebzelerden yapılan yemek menüde olacak. Liderlere sebze sepeti de hediye edilecek” dedi.