6'lı masada kavga yok dağılmıyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’nin hizmetleriyle ilgili tanıtım programına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “6 lider bir araya geldik. Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz demokrasi, kadın erkek eşitliği, bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel, saygın bir Türkiye, temiz, güzel bir siyaset, kucaklaşmak, beraber olmak, kimsenin inancı, yaşam tarzı ve kimliği nedeniyle ötekileştirilmemesi, her yerin Çankaya gibi olması, Türkiye’nin Çankaya gibi olması, Türkiye’nin neresinde yaşıyorsa yaşasın insanlarımızın mutlu olması, siyaset kurumunun halkına hesap vermesi, parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi, parlamento üzerinde vesayetin de kaldırılması.

BUNLARA İNANMAYIN

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Zaman zaman söyleyebilirler, masa dağıldı, şöyle oldu böyle oldu, kavga oldu... Bunların hiçbirine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi. Ve 6 lider kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacak, huzuru bereketi getirecek. Çalışan, üreten, alın teri döken, gençlerine, kadınlarına güvenen bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin, kararlıyız, sonuna kadar gideceğiz. O nedenle bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa, bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Bizim saraylarda oturmak, halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız haşa hiç yok. Halkımıza güveniyoruz.

7.5 MİLYON GENÇ DEĞİŞTİRECEK

Önümüzdeki seçimin kaderini kadınlar ve gençler belirleyecek. 7.5 milyon gencimiz ilk kez sandığı gidip oy kullanacak. Ve onlar Türkiye’nin kaderini değiştirecekler. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu dünyaya gösterecekler. Ve onlar sandığa gidip demokrasiden yana oy kullandıklarında, dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakmış olacaklar. Otoriter bir yönetimi demokratik yöntemlerle sonlandıracağız.

ÇİFTÇİYE BEDAVA ELEKTRİK

Şanlıurfa’da, ‘Belediye başkanlığını bize verin bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz’ dedim. Konya’ya gittiğimde çiftçiler şunu söylediler, ‘Belediyeyi size verirsek buradaki çiftçilere de elektriği ücretsiz verir misiniz?’ Konya’dakilere de, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van neresi olursa, zaten güneş enerjisini hayata geçireceğiz, bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar ayrıca elektrikten gelir elde edecekler. Doğanın sağladığı bütün olanaklardan yararlanıp o yararı halka, üretenlere vermek istiyoruz.”

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ARTIK HİÇBİR YER KALE DEĞİL

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da Kayseri’de partisine 700 yeni üye katılımıyla ilgili bir haberi alıntılayarak, “Artık hiçbir yer kale değildir. Türkiye bizim, hepimizin. Her ilde, ilçede, mahallede, köyde, mezrada büyük uyanışı görüyoruz. Gidiyoruz, tanışıyoruz, kucaklaşıyoruz” dedi.