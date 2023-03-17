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6’lı Masa’da ittifak formülleri

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#6’Lı Masa#İttifak#Formül
6’lı Masa’da ittifak formülleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

6’lı Masa’yı oluşturan partilerin, Meclis’te çoğunluğu sağlayacak sayıya ulaşılmasını sağlayacak ittifak formülleri arayışları sürüyor.

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İl il, ilçe ilçe simülasyonlarla yapılan çalışma sonrası 6 partinin uzmanlardan oluşturulan ortak komisyonun son şeklini vereceği formüllerde son kararı liderler verecek.

38 İLDE ORTAK ADAY

SP Lideri Temel Karamollaoğlu’nun başlattığı SP-DEVA ve Gelecek partilerini bir araya getirmeye yönelik “ittifak içinde ittifak” formülüyle ilgili görüşme trafiği de sürüyor. 38 ilde ortak aday çıkarılması önerisini içeren bu formülde çatı parti tartışması yaşandığı belirtilirken, SP’nin çatı olma isteğine DEVA’nın sıcak bakmadığı konuşuluyor. Ortak aday gösterilecek il sayısının daha düşük tutulması önerisinin de gündeme geldiği, tartışmada yüzde 3 seçim barajının aşılmasıyla Hazine yardımı hakkı kazanılmasının da etkili olduğundan söz ediliyor.

MASADAKİ SEÇENEKLER

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Ortak listelerle seçime katılmanın daha başarılı sonuç vereceğini düşünen CHP’nin de ittifak içinde ittifak formülüne sıcak bakmadığıbelirtiliyor. CHP’nin, ittifak partilerinin yoğunlukla CHP ve İYİ Partilistelerinden seçime girmelerinden yana olduğu da kaydediliyor. Ortak komisyon tarafından şekillendirilip, liderlerin nihai kararı vereceğiformüller arasında, bütün illerdeCHP ve İYİ Parti listeleriyle, DP’ninCHP, İYİ Parti’nin kendi listesiyle,SP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin ortak listeyle, SP, DEVA ve DP’nin CHP, Gelecek Partisi’nin ise İYİ Parti listesinden seçimlere gidilmesi de bulunuyor.

 

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#6’Lı Masa#İttifak#Formül

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