6'lı masada ilk hedefi ekonomide hasar tespiti

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MUHALEFETTEKİ 6 partinin ekonomi kurmaylarından oluşan Kurumsal Reformlar Komisyonu’nun dünkü basın toplantısında, Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınmasının yol açtığı kamu zararının ilgililere ödettirileceği belirtildi. Komisyon üyesi İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Spor Yasası ile kulüp borçlarından kulüp yöneticileri şahsi malvarlıklarıyla sorumlu tutuluyor, devleti zarara uğratanlar da aynı şekilde sorumlu tutulacak mı?” sorusu üzerine, “Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması, kamu maliyesiyle ilgili gerçeklerin, verilerin ortaya çıkarılması gibi... Sebep olunan bütün zararlar incelenecek ve hukuk, mevzuat çerçevesinde ilgililerine rücu edilerek tazmin ettirilecek” dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da ekonomide alınan son önlemleri “pansuman, aspirin önlemleri” diye niteleyerek, “bir an evvel alınacak tek önlem sandığı getirmeleri ve gitmeleri” dedi. Açıklanan raporda, ekonomiye ilişkin kurumsal reformlar da şöyle sıralandı:

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DENETİM UZMANLARINA GÖREV

“İktidara gelindiğinde ilk iş, bütün kurumlardan veri ve bilgi almada tam yetkiyle donatılacak denetim uzmanlarının görev alacağı cumhurbaşkanına bağlı Durum ve Hasar Tespit Komitesi oluşturulacak. Komitenin araştırmaları sırasında belirlenen usulsüzlükler ve mevzuata aykırı durumlar yolsuzlukları araştırmak ve soruşturmakla görevlendirilecek Devlet Denetleme Kurulu, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu ve Sayıştay’ın çalışmalarına da önemli girdi sağlayacak.

PATRON VE İŞÇİ ESK YÖNETİMİNDE

Üyeleri arasında temsilde adalet de sağlanarak yeniden işlerlik kazandırılacak Ekonomik ve Sosyal Konsey’de (ESK), biri TOBB ve İşverenler Sendikası, biri Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, biri de esnaf ve ziraat odaları tarafından belirlenecek 3 başkan yardımcısı bir yıl süreyle dönüşümlü olarak görev alacak. ESK, biri bütçe süreci başlamadan önce olmak üzere 6 ayda bir düzenli olarak toplanacak.

STRATEJİ VE PLANLAMA TEŞKİLATI

Kurulacak Strateji ve Planlama Teşkilatı’nın görevleri arasında, ‘Karar alıcılar için sürdürülebilir hedefleri içeren seçenekleri geliştirmek’ de olacak. Kurul tarafından onaylanmamış taslaklar TBMM’ye sevk edilemeyecek, belirli bir tutarın üzerindeki kamu yatırımlarını bu kurul karara bağlayacak.”

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TUTTURAMADIĞI HEDEFİN HESABINI VERECEK



Merkez Bankası yeniden Ankara’ya taşınacak, İstanbul’a taşınmanın yol açtığı kamu zararı da ilgililere ödetilecek. Başkan ve PPK üyeleri en fazla iki kez bu göreve atanabilecek, görevlerinden ise Merkez Bankası Kanunu dışında bir düzenlemeyle lınamayacaklar. Üniversitelerde ücretsiz ders verme dışında başka bir işle uğraşamayacaklar. Enflasyon hesabının tutturulamaması halinde ise banka bunun hesabını Plan ve Bütçe Komisyonu’nun özel gündemli toplantısında verecek.