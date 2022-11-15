6’lı masada ilk gündem terör saldırısı

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DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde dün 8. kez bir araya gelen 6 lider, İstanbul’daki terör saldırısını öncelikli gündem olarak görüştü. Toplantı sürerken de liderler şu ortak açıklamayı yaptılar:

“Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.”

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WEB SİTESİ AÇILDI

8 saat süren toplantıda ise 6’lı masanın kamuoyu ile etkin iletişimi için “www.altilimasa.biz” adlı bir web sitesi oluşturuldu. Masanın rapor ve çalışmaları bu site üzerinden takip edilebilecek. Sistem değişikliğine ilişkin Anayasa değişikliği çalışması 28 Kasım’da, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası da yakın bir tarihte tamamlanarak kamuoyuna açıklanacak.

MASA 6’LI KALDI

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın katılım talebi ise geri çevrildi. Masanın yine 6’lı olarak devamı kararlaştırılırken, “6’lı masa zemininden kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık” denildi.

ANAYASA KARARI

Ortak açıklamada, AK Parti’nin başörtüsü ve aileye ilişkin Anayasa değişikliği önerisi için de özetle şu karşılık verildi: “Temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz. Bizler Anayasayı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz.”

ORTAK ADAY YENİ YILDA

Açıklamada, “ortak aday” vurgusu da yapılırken, kulislerde ise yol haritası ile adayın altına imza koyacağı hükümet programı taahütünün netleşmesinden sonra adaylık konusunun gündeme geleceği belirtilerek, yılbaşından sonrası işaret ediliyor. Toplantıda masayı hızlandırma kararı da alınırken bir sonraki buluşma 14 gün sonra DP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

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KARAMOLLAOĞLU KIRMIZI DOSYA İLE GELDİ

Muhalefetteki 6’lı masanın 8. buluşması, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapıldı. DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı. Liderleri Ali Babacan, kapıda tek tek karşıladı. Karamollaoğlu toplantıya elinde kırmızı bir dosya ile geldi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)