6’lı masada hızlandırılmış aday takvimi

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Muhalefetteki 6’lı masanın perşembe günkü 10. buluşmasına ev sahipliği yapacak olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün liderler turuna çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret eden Davutoğlu, bugün de SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la görüşecek. Bu liderler turunda, 9 ana 72 alt başlıktan oluşan hükümet programı ile güçlendirilmiş parlamenter sistem geçişin yol haritası çalışmalarında, liderlerin onayına bırakılan konuların ele alındığı bildirildi. 6’lı masa kaynakları, her iki çalışmanın da bu ay içinde son şekli verilerek kamuoyu ile paylaşılabileceğini söylediler.

İSİM DEĞİL YÖNTEM

Toplantıları hızlandırma kararı alan 6’lı masanın ay sonunda yeniden toplanabileceği de belirtilirken, Akşener’in ev sahipliğindeki 11. buluşmada, aday için çalışmalara başlama kararı bekleniyor. 6’lı masa kaynakları, “Adayın ismi değil ancak nasıl belirleneceğine ilişkin yöntem üzerinde çalışmalara başlanır. Çünkü hükümet programı ve yol haritası ortaya çıktıktan sonra adayı belirlemenin önünde pek engel kalmıyor. O nedenle bu konularda uzlaşılmasının ardından aday için düğmeye basılır. Her şey yolunda giderse şubat ayında da aday açıklanabilir” dediler.

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Adaylıkla birlikte 6’lı masanın bir önemli gündem başlığı da seçim ittifakı konusu olacak. Bu yönde karar alınması halinde partilerin nerelerde tek başlarına, nerelerde ortak listeyle seçime katılacakları da oluşturulacak bir komisyonca ayrıntılı araştırılacak. Kaynaklar, “Seçimlerde en iyi sonucu almaya yönelik partilerin durumuna ilişkin il il, ilçe ilçe çalışılacak” bilgisi verdi.

METNE NELER GİRECEK

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dün gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet programında mutabakata varılan konuların açıklanacağı, itiraz olan konuların ise metne girmeyeceğini belirterek, “Ama şunu söyleyeyim, bu altı partinin çalışmasında yüzde 70, 80 oranında mutabakat dahi Türkiye’yi ciddi kanatlandırır, Türkiye’yi tutamazsınız” dedi.