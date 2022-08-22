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6’lı masada final buluşması: ‘Adayın elbisesi’ tamam

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#6'Lı Masa#Toplantı#Sonuç
6’lı masada final buluşması: ‘Adayın elbisesi’ tamam
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 07:00

6’lı masa, ilk turun final buluşmasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde dün gerçekleştirdi. Karamollaoğlu konuklarını, duvarında ilk Meclis fotoğrafının asılı olduğu makam odasında ağırladı. Masada adayın profili netleştirilirken “Yani bu çalışmayla bir nevi yeni cumhurbaşkanının elbisesi dikiliyor” denildi.

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Liderlerin 6 saat süren buluşmasında, masanın adayının belirlenmesi öncesindeki en önemli adım atılarak “profili” çizildi. Parlamenter sisteme geçiş sürecinin nasıl yürütüleceği ve Cumhurbaşkanın yetkilerini nasıl kullanacağına ilişkin çalışmanın da değerlendirildiği toplantının ardından yapılan ortak açıklamada şu vurgu yapıldı: “Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız. Milletimiz emin olsun, ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘13. Cumhurbaşkanı’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil ‘herkesin Cumhurbaşkanı’ olacaktır.”

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İSTİŞAREYLE YOL YÜRÜME

Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere bütün süreçlerde istişareye önem veren anlayışla birlikte yol yürümeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, “Son dönemlerde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlılığımızı asla sarsamayacaktır” denildi. “Milletimiz müsterih olsun, bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı” denilen açıklamada şu vaatlere yer verildi:

NEZAKET KAZANACAK

“Bu topraklarda; toplumsal kutuplaşma son bulacak, toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek, nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek, adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak, üretim esas alınacak. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek.”

YENİ GÖRÜŞME 2 EKİM’DE

Liderler görüşmeleri aynı şekilde sürdürme kararı da aldı. Bundan sonraki ilk görüşme 2 Ekim Pazar günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde saat 14.00’de yapılacak.

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6’lı masada final buluşması: ‘Adayın elbisesi’ tamam

ATA TOHUMLU MÖNÜ

EV sahibi Temel Karamollaoğlu, konuklarına “Ata tohum”lu mönü sürprizi yaptı. Düğün çorbası, güveç, bulgur pilavı, söğüş, havuç tarator, ezme, közlenmiş patlıcan, çoban salata, sütlaç ve soğuk baklavadan oluşan menüde, SP İstanbul örgütünün üreticilere dağıttığı Ata tohumlarından üretilen sebzeler kullanıldı. 6 saat süren toplantının sonunda liderlere, Ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye edildi.

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#6'Lı Masa#Toplantı#Sonuç

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