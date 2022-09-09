6’lı masada A Takımı mesaisi

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ALTILI masa, ekim ayı başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıda cumhurbaşkanı adayıyla birlikte kabinesinde görev alacak yardımcıları ve bakanları ile Merkez Bankası’ndan TÜİK ve ÖSYM’ye kadar önemli kurumların başına getirilecek bürokratlar da belirlenecek.

HÜKÜMET MİMARİSİ

Kulislere göre, aday ve kabine listesinin yanında yeni hükümet mimarisine ilişkin de çalışma yapılıyor. Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının bölünüp yeniden kurgulanmasına kesin gözüyle bakılırken, göçmenler, afetlerle mücadele ve gurbetçiler konularında yeni bakanlıklar oluşturulabileceği de belirtiliyor. 6’lı masa kaynakları, “Aday seçim için sahaya indiğinde yardımcıları, bakanları ve önemli kurumların başına getireceği isimler de biliniyor olacak. Yani aday sahaya ‘A Takımı’ ile birlikte çıkacak. Ancak kime ne kadar bakanlık düşüyor pazarlığı olmayacak” dedi.

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BÜROKRAT HAVUZU

6’lı masayı oluşturan partiler, iktidarlarında görev verecekleri bürokratlara ilişkin kapsamlı bir isim havuzu da oluşturuyor. Her partinin önerdiği isimler arasından seçilerek oluşturulan bu havuzda, aralarında halen görev yapanların da yer aldığı binlerce ismin bulunduğu konuşuluyor.