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6’lı Masa’da 11. buluşma: Aday başlığı açıldı

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#Altılı Masa#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anayasa
6’lı Masa’da 11. buluşma: Aday başlığı açıldı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

Altılı Masa, dün 9 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada ‘adayın’ değil ‘adaylık kriterlerinin’ belirlendiğini duyurdu. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3. kez aday olmasının Anayasa’ya aykırı olduğu da vurgulandı.

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Muhalefetteki 6 partinin oluşturduğu 6’lı Masa dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde 9 saati aşkın süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada adaya ilişkin, “Halkımız müsterih olsun, 6 parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır. Bir kez daha ilan ediyoruz ki; Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme inanmış, temel hak ve özgürlüklerin yanında, demokrasi âşıklarının adayı olacaktır. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, ‘Yeter! Söz Milletindir’ diyen Millet İttifakı’nın adayı olacaktır” denildi.

YOL HARİTASI KALDI

6’lı Masa liderlerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabinede yer alıp almayacakları, parlamenter sisteme nasıl bir takvimle geçileceğine ilişkin ayrıntıları içeren ve daha önce, 30 Ocak’ta hükümet programıyla birlikte ilan edileceği duyurulan yol haritasının açıklanması ise sonraya bırakıldı.

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6’lı Masa’da 11. buluşma: Aday başlığı açıldı

 

ERDOĞAN ADAY OLAMAZ

6’lı Masa liderleri ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığını da tartışmaya açarak, “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” dediler. Liderler ortak açıklamalarında, “Bununla beraber, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene ‘Yeter’ cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu tek adam düzenini sandıkta milletimizin iradesi ile değiştirmek için hodri meydan diyoruz” mesajını da verdiler.

GLUTENSİZ MÖNÜ

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Akşener, parti genel merkezinde ağırladığı konuklarına Regaip Kandili nedeniyle kandil simidinin yanı sıra glutensiz ürünlerden oluşan kurabiyeler ikram etti. Yemekte de düğün çorbası, suböreği, etli yaprak sarma, kuzu incik, meyveli muhallebi yer aldı. Liderler toplantı öncesinde de,“Milletimiz için buradayız” hashtag’iyle ortak video yayınladılar. 2 dakikalık videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim, asla başını eğme”, İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Bizim yolumuz milletin yoludur, Türkiye’nin kurtuluş yoludur. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet” sözlerine yer verildi.

 

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#Altılı Masa#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Anayasa

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