6’lı masa yeni sandalye taleplerini görüşecek

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6’LI masada ittifaka katılacak yeni üyelerin durumu tartışılacak. Pazartesi günü yapılacak toplantıda, masada sandalye vermek yerine kendisine yakın bulduğu masa ortaklarından biriyle işbirliği seçeneği üzerinde de duruluyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 8. buluşmanın ev sahibi olarak, toplantı gündemi için masa ortaklarını tura çıktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Babacan, görüşme turunu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile tamamlayacak. 8. buluşmanın kritik gündem başlığını ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın masaya dahil olma talebi oluşturacak.

GÖRÜŞ AYRILIĞI

Kulislere ise masa ortakları arasında bu konuda görüş ayrılıkları olduğu bilgileri yansıdı. DEVA, Gelecek ve SP’nin bu katılıma sıcak bakmadığı öne sürüldü. CHP’den ise bu talep ilk dillendirildiğinde sadece “neden olmasın” yönünde bir değerlendirme yapıldı. Masa kaynakları Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptılar:

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‘BİZ NİYE YOKUZ’

“BTP’nin dışında da masaya katılmak isteyenler var. Resmi olarak iletilmiş bir talep olmamakla birlikte özel görüşmelerde ANAP, TDP, DSP hatta HÜDAPAR’dan ‘Biz niye yokuz’ şeklinde şeyler duyuyoruz. Gelmek isteyenleri geri çevirmek olmaz. Ancak her isteyene gel diye kapıları sonuna kadar açmak da olmaz. Yani, önce masa genişleyecek mi, genişleyecekse her başvuran alınacak mı, alınırken doğrudan masaya mı davet edilecek yoksa masadaki partilerle işbirliği yapması mı tavsiye edilecek, davet edilenler masayı yavaşlatır mı; bütün bunların oturulup konuşulması ve bir karar bağlanması gerekiyor. Çözüm, önce sistemi kurup, sonra başvurulara bakmak olabilir.”