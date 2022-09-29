6’lı masa o sözleri yorumladı

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir haber kanalındaki röportajında, “Kılıçdaroğlu henüz aday olarak belirlenmedi, 6’lı masanın noter görevi yok, dışarıdan mesaj verilmesi doğru değil, adaya masada ortak karar verilecek, biz de masaya isim getirebiliriz” çıkışı kulislerde, “Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığının önünü kesmeye yönelik bir hamle mi” tartışmasına yol açtı. Akşener’in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın isimlerinin de geçtiği konuşmasında “kazanacak aday” vurgusunu tekrarlaması da tartışmayı tırmandırdı.

CHP: KEMAL BEY DE BUNU SÖYLERDİ

* Bu sözler için gözlerin çevrildiği CHP’den ilk açıklama, Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Açıklamayı Kılıçdaroğlu da yapsa bunları söylerdi. Kemal Bey’in bu konuda bize çizdiği çerçeve şudur; bir, 6’lı masada tam mutabakat, iki, kazanacak Cumhurbaşkanı. Evet 6’lı masa noter değil, noter karar verici değildir, karar verici 6’lı masadır.”

Haberin Devamı

MESAJA İHTİYAÇLARI YOK

Akşener’in Kılıçdaroğlu için ifade ettiği hürmet ve saygı ifadelerinin, kendisini borçlu hissettiği söylemlerinin ittifakın temelini ve gücünü oluşturduğunu belirten Özel, “Biz Cumhur İttifakı gibi sadece düğünlerde üçlü fotoğraf çektirmiyoruz. 6 lider bir arada oturuyor, birbirlerine mesaj vermek için başka bir şeye de ihtiyaç yok. İYİ Parti ile aramızda düşünce ayrılığı olabilir ama soruna yol açmayacağının garantisi liderler arasındaki güven ilişkisidir” dedi.

SP: İTİRAZ DA DEĞİL ONAY DA

* SP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise Hürriyet’e, “Sanki kamuoyunda masaya bir dayatma varmış gibi bir hava esti. Meral Hanım da ‘Ben buradayım, bu konu masada konuşulacak’ diyerek masanın önemine vurgu yaptı. Teşkilatına, ‘Merak etmeyin, sürecin dışında değil içindeyiz’ deme ihtiyacını hissettiğini düşünüyorum. Açıklamaları adaylığa itiraz da değil onay da değil. Biz bunda bir sorun görmüyoruz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar hiç “adayım” demediğini belirten Kaya, “Meral hanım da ‘adaylığına karşıyım’ demedi” dedi.

Haberin Devamı

DEVA: ÖNCE YOL HARİTASI

* DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de Akşener’in açıklamalarını olumlu bulduklarını söyleyerek, “Bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz.” dedi.