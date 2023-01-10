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6’lı masa liderlerine Meclis’te ‘özel yer’

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#6’Lı Masa#Meclis#Liderler
6’lı masa liderlerine Meclis’te ‘özel yer’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Seçimi 6’lı Masa adayının kazanması halinde, cumhurbaşkanı yardımcılığı düşünülen liderler için özel bir düzenleme gündemde. İçtüzükte planlanan değişiklikle, liderlerin “oy hakkı olmamak kaydıyla” partilerinin başında Meclis Genel Kurul oturumlarına katılabilmelerine olanak sağlanacak.

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Muhalefetteki 6’lı Masa kaynakları, düşünülen değişiklikle ilgili Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Masadaki liderlerden birinin cumhurbaşkanı adayı olması halinde diğer liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabinede görev almaları öngörülüyor. Aday ile birlikte yardımcıları ve Merkez Bankası’ndan TÜİK’e, yeni oluşturulacak Planlama Teşkilatı’na kadar kritik görevlere getirilecek bürokratlar da kamuoyuna ilan edilecek. 6’lı Masa’yı oluşturan liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları halinde mevcut mevzuata göre milletvekili olamayacaklar. Yine mevcut mevzuata göre milletvekili olamayınca da Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde partilerinin başında bulunamayacaklar. Bunun için Meclis İçtüzüğü’nde değişikliğe ihtiyaç var. Seçimden sonra bu değişikliğin süratle yapılıp, liderlerin oy hakları olmamak kaydıyla Genel Kurul’daki görüşmelere partilerinin başında katılabilmelerine imkân sağlanabilir.”

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YÜZDE 1 ALANA HAZİNE YARDIMI

6’lı Masa ortakları yüzde 1 oy alan partilere Hazine yardımı yapılmasını istiyor. 6’lı Masa kaynakları, seçimlerden sonra yeterli çoğunluğun sağlanması halinde bu konuda değişikliğe gidileceğini belirterek, “Hazine yardımından yararlanabilmek için yüzde 1 oy alınmış olması yeterli sayılabilir. Ayrıca Hazine yardımı için Meclis’te grup kurmuş olma koşulu da düşünülebilir” dediler.

 

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#6’Lı Masa#Meclis#Liderler

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