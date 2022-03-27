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6’lı masa ikinci kez kuruluyor

#Muhalefet#İttifak#Ali Babacan
6’lı masa ikinci kez kuruluyor

Muhalefetin 6 lideri bu akşam, ittifakın geleceğine ilişkin yol haritasını oluşturmak üzere yeniden bir araya geliyor.

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Liderlerin akşam yemekli bu ikinci “yuvarlak masa” buluşmasına, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliği yapacak. DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki buluşmanın resmi gündemi, 6 liderin altına imza attıkları parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ve seçimden sonra yapılacak işler olarak öne çıktı.

SEÇİM TEKLİFİ MASADA

Liderlerin, AK Parti ve MHP’nin son seçim yasası değişiklik teklifini de masaya yatırıp, bunu avantaja çevirecek formüller üzerinde çalışma kararı almaları bekleniyor. Buluşmaya ilişkin ittifak kaynakları şu değerlendirmelerde bulundu: “Genel başkanların resmi gündeminde seçim yasası teklifi yok ama mutlaka gündeme gelecektir. Teklif bizim için sürpriz olmadı. Sadece, artık oylarla ilgili düzenleme bir yenilik sayılsa da bunun son virajda kime ne fayda sağlayacağı bilinmez.”

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#Muhalefet#İttifak#Ali Babacan

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