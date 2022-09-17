6’lı masa için konuşma yasağı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “HDP’ye bakanlık” ve “adaylık” tartışmaları üzerine partisine, 6’lı masayla ilgili konularda konuşma yasağı getirdi. CHP kaynakları Kılıçdaroğlu’nun, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına iletilen talimatına ilişkin, “6’lı masanın karar verdiği ya da vereceği konular, yani 6 genel başkanın görüşeceği kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmamasının istendiği” bilgisini verdi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 6’lı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur” paylaşımında bulundu.

GEÇEN HAFTA UYARMIŞTI

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile aralarında gerilime yol açan “HDP’ye bakanlık” tartışması üzerine geçen hafta da partisini, “soğukkanlı ve dikkatli olmaları” konusunda uyararak, bu konularda partinin sorumluluk makamında olanların konuşması gerektiğini bildirmişti. Henüz bu tartışmanın alevi sönmeden bu kez de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nın adaylık konusundaki “Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır” çıkışı ortaklar arasında yeniden sorun çıkardı. Kulislere, “Aday belliyse masaya ne gerek var” itirazları yansırken Kılıçdaroğlu’nun, 2 Ekim’de kendi ev sahipliğinde yapılacak 6’lı masa toplantısı öncesi yeni bir kriz yaşanmaması için harekete geçtiği belirtildi.

Haberin Devamı

CHP’DE İYİ PARTİ RAHATSIZLIĞI

Kulislerde, İYİ Parti kaynaklı bazı gelişmelerden CHP’nin rahatsız olduğu da konuşuluyor. Buna ilişkin de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş isminin adaylık gündemine taşınması, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in “kazanacak aday” söylemini dillendirmesi ve CHP’de ihraçla ilgili disiplin süreci devam eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la birlikte açılış törenine katılmasına dikkat çekiliyor. Kulislerde, son dönem gündeme damga vuran çıkışların da bu rahatsızlıktan kaynaklandığı yorumları yapılıyor.

Gözden Kaçmasın Olay fotoğrafla ilgili değişik bir saptama Haberi Görüntüle

KUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, önceki gün Hürriyet’e, 6’lı masanın olası cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti: “Kılıçdaroğlu’nun dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur.”