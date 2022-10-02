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6’lı masa hızlanıyor

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#Kemal Kılıçdaroğlu#6’Lı Masa#Adaylık
6’lı masa hızlanıyor
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bugün, 2. tur görüşmeler için bir araya gelecek olan 6’lı masa, bundan sonra toplantılarını ayda bir değil, 15 günde bir yapmayı planlıyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bugün, 2. tur görüşmeler için bir araya gelecek altı partinin liderlerinin gündemi yoğun.Kılıçdaroğlu’nun makam odasındaki yemekli toplantıda buluşacak olan liderler, masada belirlenecek adayın seçilmesi halinde ülkeyi nasıl yöneteceğine ilişkin taahhütlerini içeren “protokol” ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe kadar yapılacaklara ilişkin yol haritası çalışmasını ele alacak. Partilerin bu konulardaki taslak çalışmaları değerlendirilerek ortaklaştırılacak. Ayrıca masanın bu toplantıyı takiben 15 günde bir toplanması önerisini getiren Kılıçdaroğlu’nun bu teklifi de değerlendirilecek. Bugünkü toplantıda, son dönem masa ortakları arasında yaşanan “adaylık” tartışmalarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Kulislerde, toplantının sonunda yapılacak ortak açıklamada, adayın masada ortaklaşa belirleneceği ve adayın seçimi kazanarak ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacağına ilişkin vurgunun yer alacağı konuşuluyor.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#6’Lı Masa#Adaylık

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