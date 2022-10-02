6’lı masa hızlanıyor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bugün, 2. tur görüşmeler için bir araya gelecek altı partinin liderlerinin gündemi yoğun.Kılıçdaroğlu’nun makam odasındaki yemekli toplantıda buluşacak olan liderler, masada belirlenecek adayın seçilmesi halinde ülkeyi nasıl yöneteceğine ilişkin taahhütlerini içeren “protokol” ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe kadar yapılacaklara ilişkin yol haritası çalışmasını ele alacak. Partilerin bu konulardaki taslak çalışmaları değerlendirilerek ortaklaştırılacak. Ayrıca masanın bu toplantıyı takiben 15 günde bir toplanması önerisini getiren Kılıçdaroğlu’nun bu teklifi de değerlendirilecek. Bugünkü toplantıda, son dönem masa ortakları arasında yaşanan “adaylık” tartışmalarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Kulislerde, toplantının sonunda yapılacak ortak açıklamada, adayın masada ortaklaşa belirleneceği ve adayın seçimi kazanarak ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacağına ilişkin vurgunun yer alacağı konuşuluyor.