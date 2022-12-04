6’lı masa Erdoğan hayranı

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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, 6’lı masanın seçimi kazanması halinde Türkiye’yi birlikte yöneteceklerini ve bunun için eşgüdüm kurulu kurulması önerisini eleştiren İnce, “Bu 6’lı masa Tayyip Erdoğan hayranıdır. Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir. Karşıymış gibi görünüyorlar, bunlara çocuk inanmaz. 6’lı masa bir araya gelecek, talimat verecekler cumhurbaşkanına, o seçim kazanacak, Türkiye’yi yönetecekler. Hey gülüm hey. Böyle ülke mi yönetilir? Bu şu demektir, bizi ciddiye almayın, bizi seçmeyin, Tayyip Erdoğan’la devam edin” dedi.