6’lı masa AK Parti’nin teklifi için yol arıyor

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Muhalefetteki 6’lı masa, 26 Aralık olarak planlanan 10. buluşması öncesinde, AK Parti’nin başörtüsü ve aileye ilişkin Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili tutum belirlemeye çalışıyor. 6’lı masa kulisleri, ortakları tekliften çok referandum ihtimalinin zorladığını ortaya koydu. Ay sonundaki toplantının ağırlıklı gündemini de bu konudaki “tutum ortaklaştırmasının” oluşturacağı belirtilirken, masa ortaklarının şu ana kadar dışarıya yansıyan pozisyonları ise şöyle oldu:

GENEL EĞİLİMİ ‘OLUMLULAR’

İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Gelecek Partisi’nin teklife yönelik tutumları genel olarak olumlu. SP ve Gelecek Partisi liderlerinin ağzından bu tutumlarını kamuoyu ile paylaşırken kulislerde Kılıçdaroğlu’nun masanın sıkıntıya girmemesi için ortaklarının tavrına göre tutumunu netleştirebileceği konuşuluyor.