6’lı masa 4’üncü kez kuruldu

Haberin Devamı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu 6’lı masa dün akşam 4. kez kuruldu. Gelecek Partisi’nin ev sahipliğindeki yemekli toplantıda, kulislere göre, seçim güvenliği için alınacak önlemlere ilişkin oluşturulan ortak komisyonun çalışmaları ele alındı. Bu kapsamda seçim kurullarının oluşturulmasından seçmen listelerinin kontrolüne, oy verme sürecinde sandıklarda yeterince temsilci ve gözlemci bulundurulmasından sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkılmasına kadar alınacak ortak önlemler değerlendirildi.

KAMERALI NÖBET

Ortak komisyonun çalışmalarının gündeme geldiği toplantıda 6 partinin seçim sürecini tek bir merkezden anlık takip edebileceği ortak veri havuzu konusundaki çalışmalar da gözden geçirildi. İttifak kaynakları, “Bu seçimin en önemli konusu sandık güvenliği. Tek bir oyun bile ziyan olmaması için elden gelen her önlem alınacak. Hiçbir sandık boş bırakılmayacak, her bir sandığa sonuna kadar sahip çıkılacak. Gerekirse ellerimizde kameralar her sandığın başında nöbette olacağız” dedi.

YOL HARİTASI

Haberin Devamı

İktidara gelinmesi halinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişe ilişkin yol haritası da büyük ölçüde netleştirildi. Bu amaçla oluşturulan komisyonlar, hem sistem değişikliği hem de iktidar sürecinde yapılacaklara ilişkin öncelikler listesini oluşturmaya başladı. Son şekli verilecek bu yol haritası, seçim beyannamesi olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Bu çerçevede ortak adayın hangi yöntemle ne zaman belirlenip kamuoyuna nasıl ilan edileceği, ‘ortak kabine’ tartışmalarıyla öne çıkan ittifak ortaklığının hükümet ortaklığına da evrilip evrilmeyeceği konularının da liderlerin gündeminde yer aldığı belirtiliyor.

PUSULA SEÇENEKLERİ

6’lı masayı oluşturan partilerin seçimlere nasıl katılacaklarına ilişkin ittifak tartışmaları da liderlerin gündem başlıkları arasında yer aldı. Bu konuda daha önce yapılan, “8 ayrı seçenek masada” açıklaması kapsamında partilerin kurmaylarınca yapılan çalışmaların olgunlaşması beklenirken, kararın seçimlerin ilanından sonra netleşeceği belirtiliyor. İttifak kulislerinde, Saadet, Gelecek ve DEVA Partileri’yle ilgili seçim pusulasında kendi ad ve logolarıyla yer almaları ancak güçlü oldukları iller dikkate alınarak, bölgesel ittifaklar oluşturulması seçeneğinden söz ediliyor.