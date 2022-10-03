6’lı masa 2. turda: Temel politikalar için komisyon kuruyorlar

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Altı liderin ortak imzasıyla yapılan açıklamada, “6’lı masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. 6’lı masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır” denildi.

HARİTA ADAYA GÖTÜRECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde 2. turun ilk buluşmasını gerçekleştiren liderler, geçiş süreci yol haritası çalışmasını süratle sonuçlandırarak kamuoyuna açıklama kararı aldı. Anayasal ve yasal reformlar, kurumsal reformlar, seçim güvenliği ve iletişim komisyonlarının çalışmalarının da hız kesmeden sürdürülmesi kararlaştırıldı. Yol haritası kapsamında hazırlanacak, adayın ülkeyi nasıl yöneteceğine ilişkin “protokol” niteliğindeki metnin ortaya çıkarılmasıyla da masada sıra adayın belirlenmesine gelecek. Adayın yılbaşından önce belirlenip ilan edilmesi beklenmiyor.

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HÜKÜMET PROGRAMI ÇALIŞMASI

Liderler, hükümet programı niteliğinde ülkenin temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulup, ortak politikaların belirlenip kamuoyuna ilan edilmesini de kararlaştırdı. Bu alanlar, “hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektören ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma” olarak belirlendi ve şu mesaj verildi:

GÜVENLİK ZAAFI UYARISI

“Dış politika ve milli güvenlik konularını iç politika malzemesi olarak kullanan iktidar Ege’deki Türk-Yunan dengesinin Yunanistan lehine bozulmakta olduğu gerçeğini hamasi nutuklarla örtmeye çalışmaktadır. Kurumsal akıldan yoksun dış politikanın ürünü olan bu güvenlik zaafı hiçbir hamasi dille kapatılamaz.”



Liderler, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhak kararını da Kırım’ın ilhakı kararı gibi geçersiz gördüklerini de bildirdiler.

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İL İL İLÇE İLÇE OY HESABI

Masayı oluşturan partiler il il ilçe ilçe o hesabı içeren seçim çalışmalarını da hızlandırdı. Partilerin bu çalışmaları da masaya getirilerek ortaklaştırılacak. Bu çalışmayla, masayı oluşturan partilerin en fazla milletvekili sayısına ulaşmak için hangi illerde tek başlarına, hangi illerde işbirliği yaparak seçime girmeleri gerektiği ortaya çıkarılacak. Masada, sığınmacılar, ekonomi ve seçim güvenliği komisyonlarının çalışmalarında gelinen son durum da değerlendirildi.

LİDERLERİ MERDİVENDE KARŞILADI

Muhalefetteki 6’lı masanın 2’nci tur görüşmeleri dün CHP Genel Merkezi’nde yapıldı. CHP Genel Merkezi’ne sırasıyla Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuklarını CHP Genel Merkezi’nin merdivenlerinde karşılarken, liderler en üst basamakta tokalaşarak gazetecilere poz verdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)