6'lı Masa 12'nci kez toplanıyor... İşte son kulis bilgileri: Akşener masaya isim getirecek mi?

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Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 'kritik' olması beklenen 6'lı Masa toplantısı bugün yapılıyor.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova toplantı öncesi son kulis bilgilerini aktardı. İşte Canova'nın açıklamaları...

‘İYİ Parti GİK’te genel olarak seçim nasıl kazanılır? Kaybedilirse sonuçları ne olur? Süreç içinde HDP ile ilgili sıkıntılı bir duruma düşülür mü? Nasıl bir aday profili ile parti tabanı motive olabilir?’ gibi değerlendirme ve tespitler yapıldı.

Kılıçdaroğlu için tereddüt dile getirenler vardı. ‘Kılıçdaroğlu kazanamaz demiyoruz seçenekler arasında en zor o kazanabilen o diyoruz’ mesajları çoklukla verildi.

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Propaganda zorlaşır AK Parti ve MHP’den seçmen geçişleri azalır diyenler oldu. ‘Parti tabanını ve milleti duymak lazım’ vurguları yapıldı. Bu nedenle 'anketlere bakılsın kim daha öndeyse onunla yürüyelim' anlayışı hakim oldu.

MASADAN KILIÇDAROĞLU ÇIKARSA İYİ PARTİ NE YAPACAK?

Bu soruya net yanıt yok. 'Önce kim ne diyecek görelim. Masadan bugün çıkacak isim veya isimler üzerinden yeni bir değerlendirme yapacağız' deniyor. Yani hafta sonu tekrar toplanacaklar.

AKŞENER MASAYA BİR İSİM GETİRECEK Mİ?

İYİ Partili kaynaklar ‘milletin teveccühünün dikkate alınması için ağırlığını koyacaktır’ diyor. O noktada da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili değerlendirmeler gündeme gelecektir.

Parti kurmayları, “Meral Akşener 20 Ocak 2020'den beri il ilçe esnaf gezisinde siyasette yeni bir tasarım oluşturdu. Sadece etkili konuşmacı olmak kadar etkili dinleyici olmayı tercih etti. Milletin hassasiyetlerini esas alarak politika oluşturuyor. Bu çizgisini masada da muhafaza edecektir" diyor.

Edindiğim bilgilere göre Akşener, “2 belediye başkanı ile ilgili tabanımızın itirazı olmadığını daha önce söylemiştim. Bunu tekrarlıyorum diğer seçenekler konusunda tereddüt var.” mesajını verecek. Bu noktada artılar eksiler açıklıkla konuşulur, genel temayül ortaya çıkar deniyor.

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Eğer seçenekler birkaç isme inerse veya iki isim üzerinde durulursa milletin teveccühüne yönelinebilir. Bu ne demek? Yeni bir anket veya var olan anketlerden analiz çıkarmak veya temayül yoklaması yapmak. Yani İYİ Parti cephesi bugün bir sonuç çıkmasından ziyade somut isimlerin ve genel eğilimin belirlenerek bir ikinci toplantıda kararın alınabileceğine işaret ediyor.

CHP TARAFI: GENEL BAŞKANIMIZIN ADININ MASADAN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ

Ama CHP kanadı aksi görüşte. Kaynaklar “Bugün mutlaka aday konuşulacak ve genel başkanımızın adının masadan çıkmasını bekliyoruz. 2. bir toplantıya gerek kalmayabilir. Adayın ismini paylaşmak için takvim verebilirler.” diyor.

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Diğer partilerde de nabız tuttum. Dün DP’de Genel İdare Kurulu vardı. O cephede herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. "Herkes kendi cephesinden farklı değerlendirmeler yapıyor ama süreç birçok şeyi olgunlaştırdı. Masadaki diğer siyasi partilerle yapılan değerlendirmeler ortak kanaatler var. Biz zaten başından itibaren masadan bir genel başkanın aday olmasının doğru olacağını söyledik. Bunun da ana muhalefetten olmasından daha doğal bir şey olamaz." deniyor.

"YOL HARİTASI DA KONUŞULACAK"

Dolayısıyla bugün masada Uysal'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde konuşması bekleniyor. SP, Deva ve Gelecek partilerinin de öne çıkardığı unsur isimden çok ilkeler ve sistem. Bugün genel başkanların pozisyonunu da belirleyecek. Yol haritası da konuşulacak. Orada da uzlaşılamayan noktalar var.

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"İYİ PARTİ'NİN KAZANACAK ADAY VURGUSU SÜRÜYOR"

Tüm bunlarla birlikte aday ele alınacak. Ama bu üç partiden şu ana kadar Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz gelmedi. Zaten masadaki oy oranı az, küçük partiler seçim kanunu değişikliği sonrası İYİ Parti veya CHP listelerinden ancak vekil çıkarabileceği için esas kararı CHP ve İYİ Parti verecek gibi duruyor ve dediğim gibi İYİ Parti'nin kazanacak aday vurgusu sürüyor. Meral Akşener'in oradaki görüşmelerden sonra yeniden partisi ile konuşabileceğinin söylenmesi de dikkat çekici.