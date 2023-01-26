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6'lı masa, 11'inci kez toplandı

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#6'Lı Masa#Cumhurbaşkanlığı#İYİ Parti
6lı masa, 11inci kez toplandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 13:15

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, 6'lı masanın 11'inci toplantısı için bir araya geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

6lı masa, 11inci kez toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer genel başkanları kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, genel başkanların imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.

6lı masa, 11inci kez toplandı

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#6'Lı Masa#Cumhurbaşkanlığı#İYİ Parti

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