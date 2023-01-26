6'lı masa, 11'inci kez toplandı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer genel başkanları kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, genel başkanların imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.