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69 yaşındaki adam, 3 ay önce evlendiği eşini tüfekle öldürdü

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Hatay
69 yaşındaki adam, 3 ay önce evlendiği eşini tüfekle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 15:59

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Hasan Kıyılı (69), 3 ay evlendiği Suriye uyruklu eşi Manal Kıyılı'yı (55) av tüfeği ile öldürdü.

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Olay, öğle saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Emekli Hasan Kıyılı ile ilk eşinin bir süre önce ölümünün ardından yalnız kalmamak için evlendiği Manal Kıyılı arasında iddiaya göre maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Eşinin kendinden ayrılmak istemesi üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Kıyılı, evdeki av tüfeğiyle eşini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Kıyılı gözaltına alındı. Manal Kıyılı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Hatay

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