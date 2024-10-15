69 yaşındaki adam, 3 ay önce evlendiği eşini tüfekle öldürdü

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Emekli Hasan Kıyılı ile ilk eşinin bir süre önce ölümünün ardından yalnız kalmamak için evlendiği Manal Kıyılı arasında iddiaya göre maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Eşinin kendinden ayrılmak istemesi üzerine tartışma, kavgaya dönüştü. Kıyılı, evdeki av tüfeğiyle eşini vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Manal Kıyılı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Hasan Kıyılı gözaltına alındı. Manal Kıyılı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.