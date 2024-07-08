69 yaşında üniversiteden mezun oldu, diplomasını alırken bozkurt işareti yaptı

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HEDEF YÜKSEK LİSANS

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Ayşen Arda İşçi, 5 yılda liseyi dışarıdan bitirip diploma aldıktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanarak 2020 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırdı. 2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi, hedefinin yüksek lisans olduğunu söyledi. Bölümde düzenlenen diploma töreninde gençlerle göbek atarak gönlünce eğlenen İşçi, ismi anons edilip diplomasını almak için sahneye çıktığında son günlerde konuşulan bozkurt işaretini yaptı. Törene katılanlar tarafından ayakta alkışlanan Ayşen Arda İşçi, "Ülkemizin A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda attığı gollerin sevincini bozkurt işareti ile kutlamıştı. Bunun üzerine UEFA, milli futbolcu hakkında soruşturma açmış ve 2 maçtan men etmişti. Bu karara tepki ve Merih Demiral'e destek için bende diplomamım almaya bozkurt işareti yaparak çıktım" diye konuştu.

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AYNI ZAMANDA KOOPERATİF BAŞKANI

Selim ilçesinde 2016 yılında kurduğu Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığını yürüten Ayşen Arda İşçi, gençliğinde okuyamadığı liseyi dışardan bitirdi. İlçede kadınların istihdamı için yoğun çaba sarf eden Ayşen Arda İşçi, 5 köyde çalışma yaptı. Bir yandan açık öğretim lisesini bitirmeye çalışan İşçi bir yandan da kırsal alandaki kız çocuklarının eğitime kazandırılması için emek sarf etti. Açık öğretim lisesini başarıyla bitirerek diplomasını alan İşçi, 2020 yılında üniversite sınavına girdi ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı. Okulunu gençlerle birlikte 4 yılda okuyarak tamamlama başarısını gösteren İşçi, Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2023-2024 yılı mezuniyet törenine katıldı.

NE MUTLÜ TÜRKÜM DİYENE

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törene Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, İİBF Dekanı Prof. Dr. Erkan Tokucu, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Protokol konuşmalarından sonra fakülte birincisi Yulduz Buranbaeva ve ardından dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayşen Arda İşçi'nin ismi anons edildiğinde sahneye bozkurt işarete yaparak çıktı. Davetliler tarafından ayakta alkışlanan İşçi, "Nu mutlu Türküm diyene" sözleriyle salonda bulunanları selamladı.

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'AYŞE TEYZE ÖRNEK'

Bölümün ikinci sınıf öğrencisi Aybüke Ateş, Ayşen teyzeyi tebrik ederek çiçek takdim etti ve kendisinin örnek alınacak birisi olduğunu belirtti. Ayşen teyzenin bölümde herkese annelik ettiğini ifade eden Ateş, "Ayşen teyzemizi mezun ettik. Hayatında başarılar diliyorum. Daha nice başarılı yıllar diliyorum. Kendisi liseyi bile dışardan bitirmiş. Çok emek vermiş emektar bir kadın ve bizlerde kendisini örnek alıyoruz, herkesin de örnek alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

KENDİSİ İLE BİRLİKTE BİRÇOK GENÇ KIZI EĞİTİME KAZANDIRDI

Ayşen Teyze de genç öğrenciye teşekkür ederek çok memnun olduğunu belirtti ve ilk olarak bozkurt işaretine değindi. Ayşen Arda İşçi. A Milli Futbol Takımın golcüsü Merih Demiral'ın haksızlığa uğradığını, bu işaretin siyasi bir işaret değil Türklüğün işareti olduğunu belirterek şunları söyledi:

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"Bundan 15 yıl önce geldiğim Kars'ın özellikle kırsalında genç kızların ekonomik olarak özgürlüklerinin fazla olmadığını görerek bir kooperatif oluşumuna girdim. Halk eğitimlerde kurslar verdik kendimde açık liseden eğitimime devam ettim. Birçok kızımızı da açık liseden okula kaydettirdim. Ardından üniversite serüvenim başladı. Üniversitede de özellikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okumak istedim. Geleceğini tahmin etmiyordum ama kendime güveniyordum. Nitekim istediğim bölüm de geldi. Kafkas Üniversitesi zaten birinci tercihimdi. Dört yıl nasıl geçti anlayamadım. Kar, buz, tipi altında Selim'in Cavlak köyünden üniversiteye her gün 2.5 saat geldim 2.5 saat geri gittim. 'Yapamazsın, beceremezsin, karda-buzda gidip gelemezsin' dediler bende dedim ki 'Rabbim bana bu fırsatı verdi, devletim de benim okumam için yolu açtı yürüyerek de olsa giderim.' Güzel bir şekilde üniversiteyi bitiririm. Mezun olmanın heyecanını yaşıyorum. Gayet de güzel notlarla mezun oldum. Arkamdan gelecek birçok gence de rol model olduğuma inanıyorum. Akranlarımın da oturup ölümü beklemeyeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Eylül ayında da kısmetse yüksek lisansa başlıyorum. İnanıyorum ki yaradan nasip ettiği sürece daha güzel şeyler olacak. Şu anda 69 yaşındayım. Zaten kendime dedim ki '70, 71 yaşımda yüksek lisansı da bitiririm' Eğer yaşarsam daha devamını da getiririm."

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TAVSİYELERDE BULUNDU

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Ayşen Arda İşçi, "Hiçbir şekilde hedeflerinden şaşmasınlar. Belirledikleri hedefe doğru yürüsünler elbette ki teklemeler olacak, düşmeler olacak, bir yerleri kanayacak ama kendileri o yaralarını tedavi ederek yollarına devam edeceklerdir. Çünkü ülkemin okumuş, eğitimli ve bilinçli gençlere ihtiyacı var. Aynı zamanda benim gibi bilinçli yaşlılara da tabi ki" diye konuştu.

Fakülte öğrencilerine diplomalarının takdim edilmesinden yapılan toplu kep atma törenine geçildi. Ayşen teyze kep atma töreni sonrası mezun öğrencilerle birlikte bu mutlu günü göbek atıp, halay çekerek coşkuyla kutladı.