'69 milyon liralık konser' tartışması... Yavaş: Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İncelemeden bir sonuca varmak mümkün değil. Hukukçu olarak yargısız infaz yapamam. Varsa kusuru asla arkasında durmayız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır.

Gelelim belediyemize ait sosyal medyada tetiklenen tartışmalara... 2021 yılından itibaren yaptığımız tüm konserleri ekranda göreceksiniz. İlan edildiği gibi, algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok arkadaşlar. Sanatçıların kaşe bedeli adı altında ücretleri bellidir. Yani, ben bir sanatçının bedelini bilmiyorum diye kimse diyemez. Dolayısıyla tam bir algı operasyonunun içindeyiz. Bir konser için şu kadar para verdi diye maalesef bir algı operasyonuna maruz kalmış bulunuyoruz. Bakın arkadaşlar; tabloda sağ tarafında bedelleri var. Yani; gençlik parkında, tiyatro salonunda vs konserler için rakamlar var. Yapılan yerleri işaret etmek isterim. Milli günler için yapılan konserler...

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Devam edelim... Kırmızıları özellikle göstermek istiyorum. Yine 27 Ağustos 2021'de BURAY, Koray Avcı, 30 Ağustos Bengü konseri ve Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili program, sağ tarafta ödenen ücretleri görüyorsunuz. Bunların içerisinde tabiki sanatçıların ücretleri de var.

Evet, 29 Ekim 2021, Gençlik Parkı'nda kutlanmış, Gazapizm konserine ödenen rakamları da kenarda görüyorsunuz."