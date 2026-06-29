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69 ilde narkotik operasyon! 708 kilo uyuşturucu madde ve 3 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

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#Uyuşturucu#Operasyon#Polis
69 ilde narkotik operasyon 708 kilo uyuşturucu madde ve 3 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 14:23

69 ilde düzenlenen ve bin 505 ekibin katıldığı narkotik operasyonlarda 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 423 şüpheli tutuklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

BİN 505 EKİP KATILDI

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlara 1.505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.

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İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucunda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ve 47 kilo sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1.005 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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