69 ilde narkotik operasyon! 708 kilo uyuşturucu madde ve 3 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

BİN 505 EKİP KATILDI

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlara 1.505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucunda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ve 47 kilo sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1.005 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.