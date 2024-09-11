685 yıllık tarihe 14 katlık gölge

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Kayseri Melikgazi’deki Eretna Devleti’nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından 1339 yılında yaptırılan Köşk Medrese, kentin en önemli yapıları arasında yer alıyor. Medrese içerisinde, Alaeddin Eretna, eşi Suli Paşa Hatun ve oğulları Gıyaseddin Mehmed ile Gıyaseddin Mehmed’in oğlu Alaeddin Ali’nin mezarları yer alıyor. Medrese, bir süre önce Melikgazi Belediyesi tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanıp restore edilmeye başlandı. Çevre düzenlemeleri tamamlanan ama iç restorasyonu devam eden medresenin önüne 14 katlı bina inşa edildi.

‘KANUNEN DOĞRU VİCDANEN YANLIŞ’

Tarihçi yazar Mustafa Cingil, konu ile ilgili şöyle konuştu: “Köşk Medrese, Kayseri’nin merkezine yakın, çok önemli bir konumda olan eşsiz bir eser. Bundan önceki yıllarda tamamen harabeler ortasında, gecekonduların ortasında kalmış bir yerdi. İmar yönetmeliğinde, ‘Yapı yaklaşma mesafesi’ diye bir madde var. Yapı muhtemelen bunu sağlıyor. Bu tür tarihi eserlerin yanında yapılaşma yapılmaya başlanırken, belediye içinde kent estetik kurulu var. Oraya da gidiyordur. Kent estetik kurulunda, belediyenin kendi müdürleri var ama asıl önemli olan Kayseri özelinde, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlar Odası ve bunun gibi üyelerden oluşmakta. Kanunen ve yönetmeliğe uygun olarak her ne kadar metre mesafesini sağlamışsa, kanunen hiçbir eksikliği yok ama vicdanen var. Böyle özel bir medresenin hemen yanına, İstanbul’daki gökdelen siluetleri gibi dikilmesi vicdanları sızlatıyor. Bu kadar kat verilmemesi lazım. Ana bulvar üzerinden bakıldığında medreseden çok bina göze çarpmakta. Her türlü yönetmeliği sağlamıştır. Doğrudur. Ama bu vicdanlara doğru oturuyor mu? Önemli olan bu.”

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‘İMAR PLANLARINI İPTAL ETMEK YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL’

- Melikgazi Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Köşk Medrese bölgesinde bulunan ve yıllar önce yapılmış imar planına göre yapılaşan binaları durdurmak yasal olarak mümkün değildir. Zaten mevcut yapılaşmalar, Koruma ve Anıtlar Kurulu’ndan alınan izinler çerçevesinde ve tarihi esere yaklaşma şartlarına uygun olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Belediye yetkilileri, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de 30-40 yıl önce yapılan imar planları maalesef tarihi eserlerin çevresinde yapılaşmaya izin vermiştir. Bu dönemde yapılan imar planlarını iptal etmek yasal olarak mümkün değildir” dedi. İnşaat firması yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.