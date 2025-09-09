68 yıllık dava 44 dönüm 100 mirasçı

×
Gündem Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 07:00

Diyarbakır Kadastro Mahkemesi, Adem Karahan ve Mehmet Nezir Alaylı’nın mirasçıları arasında, Yenişehir ilçesi kırsal Dikentepe Mahallesi’nde bulunan 44 bin 500 metrekarelik arazinin mülkiyetiyle ilgili 68 yıldır süren davada kararını verdi.

Mahkeme, yıllar boyunca hazırlanan bilirkişi raporları, keşifler ve tanık dinlemeleri sonucunda, fiili kullanım ve vergi kayıtlarına dayalı olarak arazinin farklı bölümlere ayrılmasına hükmetti. Fen bilirkişisinin 17 Mart 2025 tarihli raporunda, parselin gerçek miktarı 44 bin 345 metrekare (yaklaşık 44 dönüm) olarak tespit edildi. Buna göre 14 bin 704 metrekarelik kısım vergi kaydı kapsamında, 21 bin 128 metrekarelik kısım ise zilyetlik yoluyla Adem Karahan’ın 76 mirasçısına tescil edildi.

8 bin 512 metrekarelik kısım ise Mehmet Nezir Alaylı’nın 24 mirasçısı arasında değişik oranlarda paylaştırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, kararın kesinleşmesinin ardından dosyanın Yenişehir Tapu Müdürlüğü’ne gönderileceği, karara karşı tarafların 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapabileceği belirtildi.

 

