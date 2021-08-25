68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar Van'da bir araya geldi... Davul zurna eşliğinde halay çektiler

Kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün süren etkinlik kapsamında Van'a gelen büyükelçiler, diplomatlar ve aileleri, 2 gün boyunca kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Rusya, İran, Irak, Güney Kore, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belçika, Kolombiya, Letonya, Hindistan, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 68 ülkeden büyükelçi ve diplomatlar, aileleriyle Van Müzesi ve Van Kalesi'ni gezdi, kalenin eteğinde davul zurna eşliğinde halay çekti.

Eğlenceli anlar yaşayan davetliler, Van Kalesi ve müzede sergilenen eserler hakkında bilgilendirildi.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Deniz Çakar, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde 2 günlük Van ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara'daki büyükelçiliklerden kalabalık bir grubu Van'a getirdiklerini ifade eden Çakar, şöyle konuştu:

"Latin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerden 46 büyükelçi ve 61 büyükelçilik ve diplomatımız burada. Hepsi de büyük bir heyecanla buraya geldiler. Dün geldiğimiz Van'da ilk olarak Akdamar Adası ve kilisesini gezdikten sonra kutlamaların yapıldığı Ahlat ilçesindeki tören yerini ziyaret ettik. Urartu Müzesi ve Van Kalesi'ni ziyaret ettik. Bu ziyaretin ne kadar anlamlı olduğunu bize ifade ettiler. Bu tür organizasyonların tekrarlanması yönünde diğer bölgelerden de talepler oldu. Van Valiliği ve Okçular Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Buralara gelmenin ne kadar kolay olduğunu gördüler. Bu bakımdan onlar açısından zihinlerindeki bir soru işaretinin silindiğini düşünüyorum. Ziyaret kapsamında ticaret odası yetkilileriyle görüşenler, yerel yetkililerle görüşme imkanı bulanlar oldu."

"CİDDİ BİR MEMNUNİYET OLUŞTU"

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 68 ülkeden 150 misafiri Van'da ağırladıklarını söyledi.

Misafirlerin kentte ilk olarak Akdamar Adası'nı ve Akdamar Kilisesi'ni ziyaret ettiğini aktaran Çelikel, şöyle konuştu:

"Daha sonra büyükelçilerimizi ve beraberindekileri Ahlat'a götürerek tarihi ve yöresel değerlerimizi gösterdik. Ciddi bir memnuniyet oluştu. Dünyaca meşhur Van kahvaltımızı kendilerine ikram ettik. Geçmişimizden bugüne yöremizin tarihini gösteren müzemizi gezdirdik. Urartulardan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze eserlerin yer aldığı müzemizi gördüler. Bu organizasyon ilimiz ve memleketimiz adına güzel oldu. Büyükelçilerimiz çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Farklı zamanlarda değişik vesilelerle hem kendilerini hem de ülke vatandaşlarını birçok özelliği bulunan tarihi ve kültürel şehrimize beklediğimizi ifade ettik. Karşılıklı bir memnuniyet içerisindeyiz."

"BURAYA GELMEMİZ ÇOK İYİ OLDU"

Sierra Leone Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba ise "Gezi çok ilginç, güzel geçti. Gayet sevdim. Van çok güzel. Buraya gelmem iyi oldu. Çünkü bazı şeyleri daha doğru görüyorum. Kitapta okuduğum şeyleri burada görünce her şeyi daha iyi anladım. Müzeyi ve kiliseleri canlı görmek her şeyi daha iyi anlamama ve açıklamama yardım ediyor." dedi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan da Van'da muhteşem izlenimler edindiğini, kenti çok sevdiğini belirterek, "Daha önce birçok yerde bulundum. İnsanların sadece Konya, İzmir, Ankara değil bu ayırt edici özelliği olan güzel yerlere, güzel şehre gelmesi lazım. Van aynı zamanda İran'a sınır bir şehir. Van'ın çok güzel bir doğası var. Akdamar Adası'na daha önce gelmiştim, orası da çok güzel. İki gün boyunca çok güzel, keyifli vakit geçirdim. Bu gezi benim için mükemmel bir fırsat oldu." diye konuştu.

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