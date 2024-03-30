68 ilde Mercek-15 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 750 silah ele geçirildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

68 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-15” operasyonlarında;

559 Ruhsatsız Tabanca,

58 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

14 Uzun Namlulu Tüfek,

119 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

750 Silah ele geçirildi.

878 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız