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68 ilde Mercek-15 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 750 silah ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Mercek-15 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Silah
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 08:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde 4 gündür devam eden Mercek-15 Operasyonları'nda 750 silah ele geçirildiğini, 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

68 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-15” operasyonlarında;
559 Ruhsatsız Tabanca,
58 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
14 Uzun Namlulu Tüfek,
119 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

750 Silah ele geçirildi.
878 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız

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#Mercek-15 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Silah

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