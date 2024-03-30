68 ilde Mercek-15 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 750 silah ele geçirildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
68 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-15” operasyonlarında;
559 Ruhsatsız Tabanca,
58 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
14 Uzun Namlulu Tüfek,
119 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
750 Silah ele geçirildi.
878 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız
6️⃣8️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-15” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2024
📌5️⃣5️⃣9️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌5️⃣8️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📌1️⃣4️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌1️⃣1️⃣9️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
📌7️⃣5️⃣0️⃣… pic.twitter.com/LvX7V9i7dd