675 kruvaziyerle 1.1 milyon turist

Kruvaziyer turizminde Türkiye’deki 18 limanda ocak- temmuz döneminde 1 milyon 58 bin 752, temmuz ayında 326 bin 450 yolcu hareketliliği yaşandı. Ocak- temmuz dönemi yolcu sayısı ve temmuz ayı yolcu sayısında 12 yıl sonra en fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-temmuz döneminde limanlara 675 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle, 1 milyon 58 bin 752 yolcu hareketliliği yaşandı. Kruvaziyer turizminde 18 limana demirleyen gemilerde ocak ayında 32 bin 686, şubat ayında 29 bin 826, martta 39 bin 138, nisanda 104 bin 108, mayısta 232 bin 778, haziranda 293 bin 766, temmuzda ise 326 bin 450 yolcu taşındı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden ‘Club Med 2’, dün Alanya Limanı’na demirledi. Gemide, çoğu Fransız 258 yolcu ve 211 personel bulunuyor. 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi, akşam saatlerinde rotasını Kaş’a çevirdi.