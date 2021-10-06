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6749 Sayılı kanun nedir? 6749 Sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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6749 Sayılı kanun nedir 6749 Sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar

6749 sayılı kanun önemli nitelikleri olan kanunlardan bir tanesini oluşturmaktadır. Pek çok kişi bu kanunun içeriğini merak etmektedir. Sizin için 6749 sayılı kanunun ne olduğunu, içeriğini ve hangi hakları sağladığını derledik.

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6749 sayılı kanun olağanüstü hal durumlarını içeren bir kanun türü olmaktadır. Bu durumlara yönelik tedbirleri içermektedir.

6749 Sayılı Kanun Nedir?

6749 sayılı kanun esasen olağanüstü hal kapsamında alınmış olan tedbirlere yönelik kanun hükmünde kararnamenin değiştirilip kabul edilmesine dair olan bir kanunu ifade etmektedir. Kanun no: 6749 şeklindedir ve kabul tarihi ise 18/10/2016 tarihi olmaktadır. 6749 sayılı kanunun birinci maddesinde bu kanunun amacı belirtilmiştir. Bahsedilen kanunun amacı, 20/7/2016 tarihli olan ve 2016/9064 sayılı olan Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye genelinde ilan edilmiş olağanüstü hal kapsamı altında darbe teşebbüsü ve terör ile mücadele çerçevesinde alınabilmesi zaruri ya da mecburi olan tedbirler ile bu tedbirlere yönelik usulleri ve esasları belirlemektir.

6749 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?

6749 sayılı kanunun içeriğine bakıldığında kapatılmış olan vakıfların her çeşit taşınır ve taşınmazları ile her çeşit mal varlığı, alacaklar ve hakları, belgeleri ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz bir şekilde devredilmiş sayılmaktadır. Kapatılmış olan vakıf yükseköğretim kurumlarının mevcut sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılmış öbür kurumlara ve kuruluşlara ait bulunan taşınırlar ile her çeşit mal varlığı, alacaklar ve haklar, belge ve evrak hazineye bedelsiz bir şekilde devredilmiş sayılmaktadır.

6749 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

6749 sayılı kanun milli güvenliğe tehdit oluşturmuş olduğu tespit edilen oluşum yapı ya da gruplara veya terör örgütlerine üyeliği ya da iltisakı veya bunlar ile irtibatı belirlenen ve aynı zamanda ekli listelerde bulunmayan vakıf ve özel sağlık kurumları ve kuruluşlarına gerekli hükümleri uygulamaktadır. Bununla birlikte özel öğretim kurum ve kuruluşlarıyla özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, dernekler, vakıflar, sendikalar, vakıf yükseköğretim kurumları, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili olan bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulabilecek komisyonun teklifi üstüne bakan onayıyla kapatılabilmektedir. Bu fıkra kapsamında kapatılmış kurum ve kuruluşlar konusunda da ikinci fıkra hükümleri uygulanmaktadır.

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