×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

67 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Andırın#Kahramanmaraş#Döne İspir
67 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 13:41

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, 67 yıldır evli olan Döne İspir (86) ile Abdullah İspir (96), 6 saat arayla hayatını kaybetti. 11 çocuk sahibi olan Döne-Abdullah İspir çifti, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Haberin Devamı

Boztopraklı Mahallesi’nde yaşayan Döne İspir, geçen çarşamba rahatsızlandı. Yakınlarının Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Döne İspir, yoğun bakıma alındı. Doktorlar, Döne İspir’in rahatsızlığının yaşlılığa bağlı olduğunu belirtirken, eşi Abdullah İspir de pazar günü rahatsızlandı. Çocukları tarafından Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Abdullah İspir, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alınan İspir çiftinden Döne İspir dün saat 03.00 sıralarında, Abdullah İspir ise 09.00 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi. Ömürlerinin 67 yılını birlikte geçirip 6 saat arayla ölen Abdullah İspir ile Döne İspir’in cenazeleri, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

67 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Andırın#Kahramanmaraş#Döne İspir

BAKMADAN GEÇME!