67 yaşında hayali gerçekleşti itfaiyeci oldu

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Samsun’un Atakum ilçesinde 2 yıldır huzurevinde kalan Nimet Saral’ın hayali gerçek oldu. Ekipler tarafından huzurevinden alınıp, İtfaiye Daire Başkanlığı’na götürülen Saral, bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

TAM DONANIMLI İTFAİYE KIYAFETİ GİYDİ



Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan Saral, diğer sakinlere çocukluğundan beri itfaiyeci olmak istediğini söyledi. Bunu öğrenen merkezdeki görevliler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile iletişime geçti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, Saral’ı kaldığı huzurevinden alıp, İtfaiye Daire Başkanlığı’na götürdü. Saral, tam donanımlı itfaiye kıyafeti giyip, kask taktı. Mesleğin zorluklarını ve önemini yakından deneyimlemesi için Saral’a uygulamalı eğitim verildi. Önce itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtıldı. Ardından bir yangın söndürme simülasyonu yapıldı. Saral, itfaiyeciliğin ne kadar titizlik ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu deneyimleme fırsatı buldu.

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GURUR VE HEYECAN DOLU ANLAR

Düzenlenen bu özel etkinliğin kendisi için hayatının en anlamlı anılarından biri haline geldiğini söyleyen Nimet Saral, “Hem eğitim boyunca yaşadığım heyecan hem de bu unutulmaz deneyimi yaşarken hissettiğim mutluluk, hayalimi gerçekleştirmenin verdiği gururu anlatamam” dedi.