67 Trafik Cezası nedir? Madde 67 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Madde 67, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan bir maddedir. Bu madde araçların manevralarını düzenleyen belli kuralları içerir.

67 Trafik Cezası Nedir?

Madde 67'nın belirttiği hükümler doğrultusunda, sürücülerin, park halinden çıkarken karayolunu kullanmak olan diğer araçlar için tehlikeye neden olabilecek ve diğer araçların hareketlerini kısıtlayacak şekilde hareket etmeleri yasaktır.

İzin olmayan alanlarda, araçların geriye dönmesi veya gitmesi yasaktır. Aynı zamanda, dönüş yaparken ya da şerit değiştirirken sürücülerin dönüş işaret ışıklarını kullanarak veya kol işaretleriyle hamlelerini belirtmesi, bu işaretlerin dönüş süresince devam ettirilmesi ve dönüş sona erdiğinde işaretlerin de sonlandırılması zorunludur.

67 Trafik Cezası Ne Kadar?

Madde 67'de yer alan hükümlere uymayan sürücüler için belirlenen para cezası güncel olarak 1800 TL'dir.

Cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde cezaya dörtte bir oranında indirim uygulanmaktadır.

Ceza Puanı Kaçtır?

Manevraları düzenleyen bu cezanın, ceza puanı 20 olarak belirlenmiştir. Sürücüler, Madde 67'nin ihlalinde 20 ceza puanına tabi tutulurlar.