67 milyonluk akılalmaz vurgun! İşte mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar

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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün 9 ilde düzenlenen operasyonda telefonla aradıkları kişileri polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan çete çökertildi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.



Şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yı polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ay içinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nın evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Ceren A.'yı da telefonla arayarak 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi.

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Çete üyeleri Nevra K. ile 6 ay boyunca iletişimde kaldı. Kadının neredeyse her adımını izledi. Yaşadıklarını ailesi de dahil kimseye anlatamayan Nevra K. ile irtibatta olan çete üyesi, son olarak Teşvikiye’deki evini satmasını ve tüm birikimini kendilerine teslim etmesini istedi. Nevra K. evi sattı ve tüm birikimini bankadan çekti.



Sözde polis iki kişi, Nevra K.’den teslim aldıkları 30 milyon lirayı daha bir otomobilin bagajına koyarak yanından ayrıldı. Çete üyelerinin paraların tümünü sömürdükten sonra bağlantıyı kestiği Nevra K. gerçek polisleri aradığında dolandırıldığını anladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Nevra K.'nın alışveriş merkezinde şüpheliyle buluşup bir miktar para verdiği görüldü. Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları lüks otomobil ve evlere de polis tarafından el kondu. Yetkililer şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğunu söyledi.



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Yetkililer toplam 43 hedef şahsın bulunduğu operasyon kapsamında firar olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söylediler.