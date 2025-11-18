67 ilde 1556 kadın yakın korumada

Haberin Devamı

Meclis’te bekletilen Trafik Yasası’na da işaret eden Yerlikaya “Sadece geçen yıl karayollarımızda meydana gelen kazalarda günde 17.4 insanımızı kaybettik; bu kasten öldürme suçundan 3 kat, uyuşturucuya bağlı ölümlerden 19 kat daha fazla can kaybı demek” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı’nın TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Yerlikaya, özetle şu bilgileri verdi:

OPERASYON VERİLERİ

* 1 Ocak-31 Ekim 2025 tarihleri arasında FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 1395, DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 662, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 228 şahıs tutuklandı.

* Son on ayda düzenlenen operasyonlarda 41 bin 750’si ruhsatsız tabanca olmak üzere 90 bin 574 silah ele geçirdik, 99 bin 327 şahıs hakkında işlem yaptık.

Haberin Devamı

* 2025 yılında KOM, narkotik, siber organize suç örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 552 örgütü çökerttik, 6 bin 788 örgüt üyesi tutuklandı. Sadece bu yılın ilk on ayında bu yapılara ait 76 milyar lira değerindeki malvarlığına el koyuldu.

* Terör propagandalarına, yasadışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, bilişim dolandırıcılığına, çevrimiçi çocuk istismarına karşı ilk on ayda 163 bin 258 hesap veya şahıs tespit edildi. 27 bin 916 yasadışı bahis sitesi, 39 bin 685 web sayfası, 31 bin 59 sosyal medya hesabı erişime engellendi.

YERLİKAYA 1.5 MİLYON KEZ HABER OLDU

Bakan Yerlikaya’nın sunumunda kendisi hakkında bakan olduğu günden bu yana 1 milyon 540 bin haber yapıldığı bilgisinin yer alması dikkat çekti. Yerlikaya, “Gizlilik değil, güvenilir açıklık. Araştırma sonuçlarına göre milletimizin yüzde 80’den fazlası operasyonların sosyal medyadan duyurulmasını doğru bulmakta ve desteklemektedir” dedi.