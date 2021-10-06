6661 Sayılı kanun nedir? 6661 Sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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Üretimi desteklemek amacıyla devletin çıkardığı bir Kanun olan 6661 sayılı Kanunun tam adı "6661 Sayılı Asgari Ücret Destek Kanunu"dur.



6661 Sayılı Kanun Nedir?



14.01.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı "Asgari Ücret Destek Kanunu" devletin işverenleri teşvik gayesiyle çıkardığı ve istihdamı desteklemek amacı güden bir kanundur.



6661 Sayılı Kanun İçeriğinde Neler Yer Alır?



6661 sayılı Kanuna göre, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan düzenleme tüm sektörleri kapsamaktadır. 6661 sayılı Kanunun getirdiği düzenlemenin elbette bir finansmana ihtiyacı olacaktır. 6661 sayılı Kanunun öngördüğü düzenlemenin finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50-Tl ve aylık 75 TL asgari ücret desteği sağlanacaktır. Bu şekilde ilk kez 2016 yılında uygulanan asgari ücret desteği 2021 yılında da devam edecektir.



6661 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?



2016 yılında yürürlüğe giren Asgari Ücret Destek Kanunu, her yıl yılbaşı itibariyle özel sektör ve kamu sektöründe çalışanlara, enflasyon oranında maaş zammını öngörmektedir. Bu şekilde işverenlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.