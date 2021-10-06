6638 Sayılı kanun nedir? 6638 Sayılı kanun içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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6638 sayılı kanun önemli özelliklere sahip olan kanunlardan bir tanesini oluşturmaktadır.



6638 Sayılı Kanun Nedir?



6638 sayılı kanun kamuoyu içerisinde “İç Güvenlik Paketi” şeklinde bilinmektedir. 6638 sayılı olan kanun Jandarma Teşkilat, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Görev ve Yetkileri Kanunu ile birlikte Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4 Nisan 2015 tarihi içerisinde büyük tartışmalara sebep olarak resmi gazete içinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan bir kanundur.



6638 Sayılı Kanunun İçeriğinde Neler Yer Alır?



6638 sayılı kanunun içeriğine bakıldığında; arama, suçların işlenmesinin önüne geçilebilmesi ya da sanık, şüpheli ya da hükümlü olanların yakalanabilmesi, delillerin toplanabilmesi, müsadereye konu olan eşyaların ele geçirilebilmesi amacı ile şüpheli, hükümlü sanık ya da üçüncü kişilerin üstlerinde, işyerlerinde, evlerinde ya da öbür yerlerde, yapılmış olan araştırma işlemlerini içerdiği görülmektedir.



6638 Sayılı Kanun Hangi Hakları Sağlar?

6638 sayılı kanun kapsamında İnsan Hakları Evrensel Bildirisine bakıldığında 12. Maddesi içerisinde hiç kimse ailesi, özel hayatı, yazışması ya da konutu hakkında, keyfî karışmalara, şerefine ve şöhretine karşı saldırılara maruz bırakılamaz hükmü yer almaktadır. Herkesin bahsedilen saldırılara ve karışmalara karşı yasa aracılığı ile korunmaya hakkı bulunmaktadır.