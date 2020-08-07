66 Trafik Cezası nedir? Madde 66 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
66 trafik maddesi birçok sürücünün ceza olarak karşısında çıkmaktadır. Bu yazıda, 66 trafik cezası maddesinin neden yazıldığı, ceza tutarının ne olduğu ve ehliyete kaç ceza puanı yansıyacağı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
66 trafik cezası bisiklet, motosiklet ve bisikletli motosikletlere uygulanan bir ceza maddesidir. İki tekerlekli araç kullananların uyması gereken kurallara uymadıkları zaman verilen cezayı işlemdir.
66 Trafik Cezasının Ücreti Ne Kadar?
66 trafik maddesi bisiklet ve motosiklet kullanan kişilerin bu maddede yazan kurallara uymadığı zaman 235 TL para cezası öderler.
66 Ceza Maddesinin Ceza Puanı Kaçtır?
66 ceza maddesine uymayan kişilere bu madde gereği 235 TL para cezası kesilerek ehliyetlerine 15 ceza puanı eklenmekteler.
66 Para Cezasını İndirimli Olarak Ödemek Mümkün mü?
Bu madde gereği para cezası kesilen kişilerin indirimli ödeme şansı vardır. Lakin cezanın uygulandığı günden başlayarak 15 gün içinde ödemesi gerekir. İndirim tutarı %25'tir.
66 Trafik Cezası Nasıl Ödenmelidir?
66 ceza borcu internet üzerinden ödenebilmektedir. Bunun dışında atm, banka şubesi veya ptt şubesinden de ödemeler yapılabilir.
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