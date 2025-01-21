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66 kişiye mezar oldu! İşte Grand Kartal Otel'in hikayesi... Sahibi kim, kaç yılında yapıldı, özellikleri ne?

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#Bolu#Grand Kartal Otel#Yangın
66 kişiye mezar oldu İşte Grand Kartal Otelin hikayesi... Sahibi kim, kaç yılında yapıldı, özellikleri ne
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 17:54

Türkiye, bugün Bolu Kartalkaya'dan gelen yangın faciası haberi ile sarsıldı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Felaketin adresi olan otelle ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Kim tarafından kaç yılında yapıldı, yapının ne gibi özellikleri vardı? İşte Grand Kartal Otel'in hikayesi...

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Yanan Grand Kartal Otel’in 1978 yılında turizmci Mazhar Murtezaoğlu tarafından, kendi keşfettiği Kartalkaya’da kurduğu 2’nci otel olduğu öğrenildi. Bölgede bulunan 5 otelden yatak kapasitesi olarak 2’nci büyük otel olan Grand Kartal Otel’i, Mazhar Murtezaoğlu’nun ilerleyen yaşı nedeniyle ölümü sonrası kızı ve damadı işletiyor. Murtezaoğlu’nun Kartalkaya’da bulunan diğer oteli Kartal Otel’i ise oğlu işletiyor. Otelin, Amerikan kayak otellerini örnek alarak büyük bir kısmının ahşap yapıda olduğu, içindeki birçok dekoratif malzemenin, tavanların ve yan duvarların da ahşap kaplamalı olduğu öğrenildi.

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#Bolu#Grand Kartal Otel#Yangın

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