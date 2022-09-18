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65’inde okullu oldu

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#Ayten Baran#Güzel Sanatlar Fakültesi#Malatya
65’inde okullu oldu
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 07:00

İstanbul’da yaşayan Ayten Baran ortaokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Liseyi açıktan okuduktan sonra hep içinde kalan ‘üniversiteli olma’ hayalini ikinci baharında gerçekleştirdi. Yaklaşık 24 yıldır yağlı boya resimler yapan ve 54 kişisel sergi açan Baran, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde grafik tasarımı okuyor.

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“Üniversite mezunu olmayınca yeteneklerinizin çok bir anlamı olmuyor” diyen Ayten Baran, 1957 yılında Malatya’da doğdu. Ailesi ilkokuldan sonra okumasına izin vermedi. O da yıllar sonra okul yoluna döndü. Şu an üniversite son sınıf öğrencisi ve mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıp akademisyen olmak istiyor. Baran, eğitim yolculuğunu ve hayallerini şöyle anlattı:

TERZİLİKLE GEÇİNİYOR

“18 yaşındayken görücü usulü evlendim. 1 kızım 2 oğlum var. 7 yaşından beri terzilikle uğraşıyordum. Evlendikten sonra da terzilik yapmaya devam ettim. Yaklaşık 24 yıldır da resim yapıyorum. 2 binin üstünde resim yaptım ve 54 kişisel sergi açtım. 2019 yılında üniversite sınavını kazandım. Şu an bir vakıf üniversitesinde yüzde 75 burslu olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde okuyorum, son sınıf öğrencisiyim. Üniversite okumak benim hep aklımda olan, istediğim ama hep de ertelediğim bir fikirdi. Kendi tasarımlarımı bilgisayar ortamında yapabilmek istiyordum.”

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65’inde okullu oldu

HAYATIMIN İKİNCİ BAHARI

Benim devamsızlığım yok gibi bir şey. 3 yılda sadece 2 saat devamsızlığım var. Okulda arkadaşlarımla da aram çok iyi. Bana ‘Ayten Abla’ diyorlar. Okuduğum için çok mutluyum. Hayatımın ikinci baharını yaşıyorum.

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#Ayten Baran#Güzel Sanatlar Fakültesi#Malatya

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