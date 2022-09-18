65’inde okullu oldu

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“Üniversite mezunu olmayınca yeteneklerinizin çok bir anlamı olmuyor” diyen Ayten Baran, 1957 yılında Malatya’da doğdu. Ailesi ilkokuldan sonra okumasına izin vermedi. O da yıllar sonra okul yoluna döndü. Şu an üniversite son sınıf öğrencisi ve mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıp akademisyen olmak istiyor. Baran, eğitim yolculuğunu ve hayallerini şöyle anlattı:

TERZİLİKLE GEÇİNİYOR

“18 yaşındayken görücü usulü evlendim. 1 kızım 2 oğlum var. 7 yaşından beri terzilikle uğraşıyordum. Evlendikten sonra da terzilik yapmaya devam ettim. Yaklaşık 24 yıldır da resim yapıyorum. 2 binin üstünde resim yaptım ve 54 kişisel sergi açtım. 2019 yılında üniversite sınavını kazandım. Şu an bir vakıf üniversitesinde yüzde 75 burslu olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde okuyorum, son sınıf öğrencisiyim. Üniversite okumak benim hep aklımda olan, istediğim ama hep de ertelediğim bir fikirdi. Kendi tasarımlarımı bilgisayar ortamında yapabilmek istiyordum.”

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HAYATIMIN İKİNCİ BAHARI

Benim devamsızlığım yok gibi bir şey. 3 yılda sadece 2 saat devamsızlığım var. Okulda arkadaşlarımla da aram çok iyi. Bana ‘Ayten Abla’ diyorlar. Okuduğum için çok mutluyum. Hayatımın ikinci baharını yaşıyorum.