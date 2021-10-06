657 Sayılı kanun nedir? 657 Sayılı devlet memurları kanunu içeriğinde neler yer alır, hangi hakları sağlar?

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657 Sayılı Kanun; Belediyeler, İl Özel İdareleri, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ve Belediyelerin kurdukları birliklerde, kanunlarla kurulan fonlarda, döner sermayeli kuruluşlarda, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde ve kefalet sandıklarında çalışan memurlar hakkında uygulanmaktadır.



657 Sayılı Kanun Nedir?



Tam adı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olan 657 sayılı kanun, kamu personeli olarak herhangi bir devlet kurumunda çalışan kişileri ilgilendirmektedir. Kamu personeli olabilmek adına gereken koşulları, özellikleri, kamu personellerinin ödev ve haklarını aynı zamanda bunların uygulamaya geçirilmesi işlemini gerçekleştiren bir kanundur.



657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır?



657 sayılı kanun, kamu personellerinin hizmet koşullarını, atanma ve yetiştirilmelerini, niteliklerini, ilerleme ve yükselmelerini, hak, ödev, yüküm ve sorumluluklarını, ödenek ve aylıklarını ve diğer özgürlük işlerini düzenlemektedir.



657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hangi Hakları Sağlar?



Sınıflandırma



Kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevleri yerine getirecek olan devlet memurlarının gereken niteliklere ve mesleklere göre sınıflandırılmasıdır.



Kariyer



Kamu personellerine, yerine getirdikleri görevler için yetişme koşullarına uygun biçimde, sınıfları içerisinde en yüksek kademeye kadar ilerleme imkanı tanımaktır.



Liyakat



Kamu hizmetlerinde görevlendirilmeyi, yapılan sınıflar içerisinde ilerleme ve kademe yükselmesini, görevin son bulması liyakat sistemine dayandırılmaktadır. Bu sistemin eşit şartlar altında uygulanmasında kamu personellerinin güvenliğini sahiplendirmektir.